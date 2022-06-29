ما اعرفه ان 30 يونيو سيمر مثل ما مر غيره من ايام “التثوير”





30 يونيو يوم_موعود بلا ردود

ما اعرفه ان ٣٠ يونيو سيمر مثل ما مر غيره من ايام “التثوير”

*منشور مخصص للجداد الالكتروني والسبابين عشان يتفسحوا بالشتم كعادتهم *

صباح الخميس أجهز تركيبات القولون وعسل العرسان

يعود العسكري يصرف البدلات ٢٥ باكو

وبعد ان تصورت قيادات القحاتة في البرندات ، واشتم الشباب البمبان وجرح عشرين شرطيا؛

ستسمح القوات لبضع مئات قُبيل المغرب بالوصول لسور القصر وأخذ الصور مع الحرس الجمهوري

سيعودوا يشعرون بالنصر ، وينامون كعادتهم مع اللاءات الثلاث بلا خطة انتقال ، وسيكتفي الممولون بدجاج كرسبي يومها من شدة النشوة بالدولارات محاولوين تأكيد مقتل اربعة شباب ممن اخلصوا للقضية !

ليواصل قادة قحت السهر في كيفية اقناع العسكر بادخالهم شركاء الحكومة

عندها سيسمعون من الهداف كلمة واحدة : ” توافق شامل أو انتخابات”

وقتها سيصرخون : ( كله الا الانتخابات )

اما الهداف فسيقول لصاحبه : ألم أقل لك ..

ثم سيتأمل برنامج الجمعة هل فيه زيارة لي قندتو ولا مافي

وتذكروا ان اول ٣٠ يونيو كان صباحها حكم قحت

وأن الطرف الثالث سيظل يقتل ليحمس القطيع

وسيتسلق على الدماء نشطاء الخارج وتجار الداخل

#الحل_بسيط

حكم كفاءات بلا انتماءات

برلمان مقسم خمسة بالتساوي بين قحت ، الثوار ، الأحزاب الأخرى، القيادات الاهلية ، والجيش

حكومة اجندتها الأهم الانتخابات والعلاقات الخارجية والسلام

الله يحفظ السودان

محمد هاشم الحكيم

