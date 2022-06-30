فتاة الأستوب.. مثال سيء للمرأة التي أعمتها الغيرة لدرجة الفضيحة والدعوة للقتل





#عرس_الاستوب_وضاع_عسل_العرسان

قالت اكتشفت كذبه وتدعو ضراتها الثلاث لحرق زوجها بموية النار وتطلب الطلاق وتهاجم زوجها علنا

مثال سيء للمرأة التي أعمتها الغيرة لدرجة الفضيحة والدعوة للقتل

ندعوها للتوبة وترك هذا

ولولا ان الفديو انتشر لما رددنا عليه

مسكينة لعب بها الشيطان رغم انها كتبت موافقة على التعدد ثم دعت ضراتها لقتله بالزيت الحار وموية النار

واذا ثبت انه كذب عليها فهذا خطأ كبير وضعف في شخصيته تستحق هي طلب الطلاق منه بسببه

ادعوهما للصلح ومستعد كخبير علاقات مع آخرين حسم الأمر

وربما محبة بعد عداوة

يا رب اهديهما

ويا النور معلقة عسل عرسان مافي ليك

محمد هاشم الحكيم

