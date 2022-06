وقائع شهر يونيو : إضاءات من التاريخ الإسلامي والسودان …

التاريخ للعظة والاعتبار ولفهم تفكير من سبق للاحتياط من الحاضر.

يونيو 622م السنة 13 للبعثة : بيعة العقبة الثانية وفيها سبعون من الأوس والخزرج القادمين من المدينة للحج يبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم

9 يونيو 656م – 10 ذو الحجة 35هـ – في المدينة علي بن أبي طالب يصلي بالناس صلاة العيد والخليفة عثمان بن عفان محصور في داره.

9 يونيو 656م – 10 ذو الحجة 35هـ في مكة وخلال حصار الخليفة عثمان بن عفان في داره بالمدينى كان أمير الحج عبد الله بن عباس بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الجمعة 9 يونيو 656م – 18 ذي الحجة 35هـ – مقتل الخليفة عثمان بن عفان وعمره 90 عاما.

22 يونيو 656م – 23 ذو الحجة 35هـ بعد خمسة ايام من مقتل عثمان بن عفان ، عودة عبد الله بن عباس من مكة إلى المدينة قبل بيعة علي

قتل عثمان في ذي الحجة لثمان عشرة خلت منه وكان على مكة عبد الله بن عامر الحضرمي وعلى الموسم يومئذ عبد الله بن عباس بعثه عثمان وهو محصور فتعجل أناس في يومين فادركوا مع إبن عباس فقدموا المدينة بعدما قتل وقبل أن يبايع علي وهرب بنوا امية فلحقوا بمكة ( الكتاب: الفتنة ووقعة الجمل – المؤلف: سيف بن عمر الأسدي التَّمِيمي (المتوفى: 200هـ))

23 يونيو 656م – الخميس 24 ذو الحجة 35هـ في المدينة المنورة الخوارج يهددون بقتل علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأهل المدينة يفاوضون عليا على قبول الخلافة.

24 يونيو 656م- الجمعة 25 ذو الحجة 35هـ – مبايعة طلحة والزبير وبيعة علي بن أبي طالب وخطبته الأولى وتهديد السبئية لعلي بن أبي طالب.

يونيو 687م – ذو الحجة 67هـ : خليفتين للمسلمين : الخليفة بالشام عبد الملك بن مروان بن الحكم والخليفة في مكة عبد الله بن الزبير يحج بالناس.

30 يونيو 977م – 10 ذو الحجة 366هـ : المغرب إعلان وفاة الخليفة الفاطمي الرابع وتولي الخامس نزار العزيز بالله.

30 يونيو 1016م – 21 محرم 407هـ – الأندلس : مقتل الحكم بن سليمان بن الناصر على يد علي بن حمود بن ميمون بن أحمد بن علي بن عبيد الله بن عمر بن إدريس بن إدريس ابن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب

30 يونيو 1706م الحبشة نهاية عهد الإمبراطور نيكلي هايمانوت الأول Tekle Haymanot I بن يوهانس الأول.

30 يونيو 1708م الحبشة مقتل الإمبراطور تيكلي هايمانوت الأول Tekle Haymanot I.

10 يونيو 1772م روسيا تستولي على بلاد القرم وتعلن إنفصالها عن الدولة العثمانية.

18 يونيو 1788م الحبشة : مات الراس علي حاكم Begemder وهو ذو أصل العربي إسلامي.

7 يونيو 1793م الرحالة ويليام جورج براون William George Browne يغادر جرجا في صعيد مصر نحو دارفور مع قافلة من تجار دارفور الجلابة.

10 يوليو 1793م William George Browne وصل بير المالحة شمال دارفور مع قافلة من تجار دارفور الجلابة ووثق وجود الزغاوة وعرب الكبابيش.

30 يونيو 1809م : مصر – بدء الخلاف بين محمد علي باشا والسيد عمر مكرم نقيب الأشراف

كان السبب ضرائب ورسوم وجبايات جديدة فرضتها حكومة محمد علي وكالعادة تجمع الشعب واشتكى للعلماء وللسيد عمر مكرم ، فبدأ محمد علي في العمل على استمالة الشيوخ من حساد السيد عمر مكرم لتفريقهم عنه ، والجدير بالذكر أن محمد علي باشا كان ضابطا بالجيش العثماني في مصر ونتيجة لثورة شعبية في عام 1805م قادها نقيب الأشراف عمر مكرم وعلماء الأزهر فاستعانوا بالجيش والضابط محمد علي ، ولكنه بعد أن تمكن إنقلب على نقيب الأشراف ونفاه ثم صادر أوقاف الأزهر وجعل علماء الأزهر يتلقون رواتبهم من الحكومة ، ثم جعل حكم مصر وراثيا في ذريته واستمر حكم مصر في ذريته وآخرهم الملك فاروق الذي خلعته الثورة المصرية سنة 1952م ، وهكذا مآل كل من يستعين بالعساكر للوصول للحكم قديما وحديثا فهل من متعظ ؟!

30 يونيو 1839م وفاة السلطان العثماني السلطان محمود الثاني وخلفه إبنه السلطان عبد المجيد وهو السلطان الذي ألغى قانون قتل الأخ.

29 يونيو 1853م الحبشة – كاسا (ثيودور الثاني ) ينتصر على الراس علي علولا (علولا هو شقيق تيتو بيتول زوجة منليك) وبداية عهد ثيودور الثاني.

2 يونيو 1862م قادما من الحبشة بعد مقابلة المك عمر ود نمر في ميقبة في إقليم التيجراي الرحالة البريطاني صموئيل بيكر يغادر أبو حراز نحو رفاعة ثم الخرطوم.

(The Nile tributaries of Abyssinia, and the sword hunters of the Hamran Arabs- BY SIR SAMUEL W. BAKER-1868-P 522)

منتصف يونيو 1862م من الخرطوم صموئيل بيكر يقر بأن حكمدار السودان تجاهل الفرمان الصادر بتسهيل مهمة صموئيل بيكر في الجنوب لأنه كان خارج السيادة المصرية وفشل وساطته للصلح بين المك عمر ود نمر والحكمدار موسى باشا حمدي بسبب رسالة تلقاها الحكمدار من نقس نقستا الحبشة ثيودور بخصوص الحدود وفيها يقول الإمبراطور ثيودور (تادرس) مفادها أن مصر لا حق لها في الخرطوم وأن حدود الحبشة التاريخية تمتد شرقا حتى الخرطوم ثم شمالا لتشمل شندي بلدة المك نمر حتى نهر عطبرة.

