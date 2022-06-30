تبيان توفيق❤️: لن (يسقط) البرهان ولن تستلم قحط السلطة ولن تعود عقارب الساعة للوراء!!





آخر كرت

قبل أن ينتهي يوم الثلاثون من يونيو ودون أن أعرف مايدور في الطُرقات نسبتاً لإنقطاع الإنترنت!! إلا أنني سأقول مايراه (قلبي) وماينطقُ به( عقلي) وماتحسبه سويعات (الحقيقيه) ومايفرضه الواقع!!

✍️ مهمآ على صوت الهتاف فإنه سيتوقف عند عجز إنعدام الرؤيه ومهما كثُر الناس وبلغوا من الأعداد الملايين فإنهم سيقفون عند بوابات الخيبات المتتالية فمن أضاع حُلم ديسمبر الأولى سيصطلي بنار( الخيانه) و(الندامه) و(الخيبه) حتى يتيه الشعب( ثلاثون) عامِ أخرى!!

لن (يسقط) البرهان ولن تستلم قحط السلطه ولن تعود عقارب الساعة للوراء!!

لا أتنبأ ولكنني أقول إذا عادت قحط بخيبة ثلاثون اليوم ويديها فارغتين من( رأس) البرهان فإن البرهان سيُدخل (الرأس) حيث يجب أن (يدخل) دون أن( يتردد)

#الإنتخابات_هي_الحل وهي بوابة الديمقراطيه الأوسع التي تسع الكل!!

تبيان توفيق ❤️