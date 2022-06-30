



حكومة مدنية والعسكر للثكنات والجنجويد للحل

👆🏾👆🏾👆🏾

أليس هو شعارك

طيب تعالوا خطوة خطوة وانسوا حكاية اسيادكم وقادتكم

وإعتماداً على فشلكم الذريع المتوقع والكان معلوم لدينا

ولكن ياها مكابرتنا السودانية الشهيرة والمعتادة

😎😎😎

ببساطة شعار ممتاز وجلنا نعضد عليه

ونؤمن فقط

ترتيب اولوياته ومطالبكم مخلبطه التقول سكرانة

😲😲😲

يا برهان جايينك جوا و و

عشان تعملوا شنو

😔😔😔😔

مفروض ممتاز يا سعادة الفريق اول برهان

ما قصرت

بالله سرع لنا وأشرع بتكوين لجنة او مفوضية الإنتخابات وسندعمها ب أرواحنا

ليييييييه

حتى تُقام الإستحقاقات الإنتخابية

ويتحقق المطلب الأول

و هو حكومة مدنية

والتي سيتولى زمام امرها من ننتخبه

و عند حلف اليمين او القسم

تلقائياً سيعود العسكر للثكنات

وستكون تعليماتهم مباشرة منه

بل هو من سيعين وزيرهم

واول قرار حل الجنجويد

اهاا في زول حا يقدر يعارض

مثلاً

ده ترتيب الأولويات والتي نعاني منها كثيراً في فهمها فقط الناجحين من يرتبونها وفق المتاح والمعقول

اهاا

منها تعرفوا احزابكم او دقيركم او سلكم اوخطيبكم او او أي منقلب سينقلبون إليه لو قالوا لا

تعرفوهم وتشوفوا غيرهم

ولو قالوا نعم

عندها الحشاش يملأ شبكته من اصوات الشعب السوداني

وبالمناسبه من هو الذي إختارهم ليمثلوكم

😬😬😬

حكاية تسقط بس دي تاني شيلوها من رأسكم

لن تسمح الدولة ونحن المواطنين الما عندنا جماعة او حزب الخ

بسقوطها

كفاية الشفناهو حتى الآن من مهازل

اها

تاني شن عندكم

ما تنسوا

ترتيب الأولويات

شنو

الأولويات

😬😬😬😬

🇸🇩الله غالب🇸🇩

طارق محمد خالد