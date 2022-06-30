البقول: شيخ أب حراز جيبوهو لي !!





الأيام دي في انتشار كبير لي أغاني شبابية جديدة فيها دعاء لغير الله وطلب تفريج الهموم والأحزان من غير الله ..

البقول: أبوي الشيخ جيب الفرح ..

والبقول: شيخ أب حراز جيبوهو لي !!

يا ناس مافي حاجة اسمها شيخ أب حراز بجيب الغايب وبقرب الحبيب وبعلم الغيب 💔

ده الشرك الحذر منو النبي صلى الله عليه وسلم بي عينو ..

ماف فرق غير إنو في زمنا ده بجيبوهو ليك في “غنيه” مطربة وبي نغمات وبنات يرقصن ..

ف النهاية كلو دعاء لغير الله وكلها شركيات .. الناس تعمل حسابها وما تسمع ساي لأنو الموضوع خطير والله ✋

الشرك ده الذنب الوحيد ال لو لاقيت بيهو ربنا ما بغفر ليك ..

ربنا قال: { إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء }

وقال :{ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار }

ياخي معقولة ننادي شيخ أب حراز ونخلي ربنا سبحانه وتعالى ؟!!

قمة الفسق والفجور حسبنا الله ونعم الوكيل بس ..

{ وتحسبونه هيناً وهو عند الله عظيم }

الدين ده أغلى حاجة بنملكها .. خليكم عاقلين وما تخاطروا بي دينكم وتعرضوا نفسكم لغضب ربكم سبحانه وتعالى ..

الجاتكم تختاكم خليكم واعيين حرام تسمعوا أغاني زي دي .. أصلا الغناء كلو حرام بس ده نوع أخطر كمان .. ف احذروا وحذروا ال بتعرفوهم ..

نسأل الله السلامة والعافية لنا ولجميع المسلمين ..

Alryah Altoum