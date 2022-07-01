النور قطع ياباش مهندسة البلد دي انت ماعارفة نورها مامضون بقطع زط





الجاتنا تختانا..

البت العملت لافته وطالبه فيها الزواج اتزوجت واتزفت وغنى ليها ترباس وكان الزواج لايف انا حضرت شويه منه بعد كم يوم استضافتا الجزيره ولا العربيه ماعارف المهم الليله شفتا ليها فيديو بتقول انو زوجها “شتت”وغشاهم ومتزوج اربعه بيها وهو قال ليها انو متزوج واحده وهي التانيه المهم خلاصة الموضوع “انو زول طلاس” وقالت بي اسلوب تحريض للاولي والتانيه “وين موية النار والزيت الحار” اها ده كلوووووو كوم وانه هو اسمو النور كوم تاني هههههه …النور قطع ياباش مهندسه البلد دي انت ماعارفه نورها مامضون بقطع زط كده بدون اي مقدمات😂..والجاتنا تختانا

Wail Musa