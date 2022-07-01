



أنا ماعارف الناس الطالعه مظاهرات يوم ٣٠يونيوعايزين يصلوا لشنو عشان يسقطوا العساكر مثلا” طيب فلنفترض العسكر سقطوا من الذي يحكم هذا هو السؤال الذي يطرح نفسه من الذي يأتي للحكم إذا قلنا حكومة مدنية من هو القادم بما إنو الجيش الآن أمام تحدي كبير وهنالك حرب إقليمة والبلاد تمر بمرحلة مفصلية حرجة. ياأخي ماممكن شوية شيوعين وبعثين وناصريين يلعبوا بشعب بأكمله الشعب ماعايز يفيق من هذه الغيبوبه والعبثية والهمجية والغباء شباب مخمُومين شغالين تكسير وهدم في وطنهم بأيديهم .لماذا لاننتظر ونأتي بالحكم المدني عبر صناديق الإنتخابات ويحكم من يحكم في ما نراه مناسب بإرادة الشعب

#كسرة ويقولك الشعب السوداني معلم الشعوب #تبا” علي تعليمكم. بالأخص الشباب..

ياسر محمد الصديق