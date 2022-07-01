عايز اوريكم البلد دي وصلت وين.. لمن دخلنا المعمعة ضربتنا ليك الريحة الشباب جت عليهم واقفين لط





#صيحة_نذير عايز اوريكم البلد دي وصلت وين :-

اليوم بعد صلاة الصبح قلت امشي مقر كيوسار بدري شوية عشان تركيب الرفوف للمشروع أصلوا أنا الأيام دي التدريب ذاتوا خليتوا بس شغال في مبادرة تشغيل وتوظيف الشباب السوداني ( كيوسار ) المبادرة الأقوى عالميا في توظيف الشباب ( استثمار من غير أخطار وتبيع وتشتري ومالك يرجع ليك كيف ما تسألني تعال لينا نحكي ليك )….. المهم طلعت بعد الصلاة في المسجد مباشرة للمقر لمن وصلت قدام منتجع السمك في شارع المشتل في الرياض لقيت معركة حامية الوطيس بين عدة شباب من جنسية دولة جارتنا يتضاربوا بنات علي أولاد ولابسين لبس خليع وشغلة غايتو ربنا يهون .وسايقين عربات فخمة وشكلهم كدة مرطبين وقاشرين ومترنحين … المهم بي نخوة السودانيين ديك وقفت انا وبتاع الركشة المعاي قلنا ما صاح نمر فيهم ساي كدة ولازم نحجز ومن كترة مانحن شليقين أنا نزلت من الركشة وخليت اللابتوب بتاعي في الكرسي الورا نخوة ساكت والله ودي بالذات عملتها كيف أنا ما عارف والله لابتوبي دة عندي الحفاظ عليهو زي الحفاظ علي الروح ولكن تقول شنو شلاقة بس ……. المهم لمن نزلنا نحجز لقينا سوداني شغال يحجز فيهم وشايل سيفو آي والله شايل سيف عديل في شارع المشتل انا قلت دة يكون صقر قريش ولا دة يكون مسلسل درامي فيهو تعاون دولي …… المهم فتشت الكاميرات لقيت مافي شيء قلت يكون دة زول ثقيل عامل دراما هنا المهم فتشت مصعب ما لقيتوا ….. ولكن لمن دخلنا المعمعة ضربتنا ليك الريحة الشباب جت عليهم واقفين لط …… وشكلو الكركدي كان حمضان وواقع فيهو جقر توتي البعفصوا بي بوتي ….. المهم لمن لقيتهم مستمتعين بأم الكبائر وكل واحد فيهم يناتق عامل فيها أندر تيكر قلت يا زول ديل كان اتوفوا ذاتو كويس وحقوا الزول يعمل ليهم المديدة حرقتني …. قلت لي بتاع الركشة يا عمك الليلة الموكب ارح ياخ ورانا بلد عايزين نبنيهو ….ومضيت بعيدا وأنا أشاهدهم يتضاربون ويتمايلون والسوداني الشايل سيفو مواصل النضال ويحرك سيفه يمينا ويسارا كجلمود صخر حطه السيل من عل ……ولكن الكان محيرني في المشهد دة كلو واحد من السودانيين الساكنين العمارات الحول المنطقة قاعد في البلكونة وخاتي قداموا الشاي على شاطيء شارع المشتل وقاعد يتفرج في الفلم الهندي دة من شرفة منزلهم العامر بحي الرياض ( شعبنا اللطيف ) …….. وابقى سلم لي علي الناس الدعموا العسكر عشان يحكموا البلد بحجة البحث عن الأمن والأمان … الماقادر يحمي الوطن من جوة مستحيل يحميهو من برة …… المهم وانا في الطريق شغلت يو تيوب فلقيت الترند كلو شغال ….. شيخ ابحراز جيبوهو لي بقت ناروا غاز جيبوهو لي ….. فكرت امشي كوبري كوبر لكن لقيتوا بعيد …… حينها فقط عرفت أن خيانة دم شباب الثورة ليست مسؤولية السياسيين الفاشلين ديل بس ولكن مسؤولية الجميع وحينها قلت في سري الساطوا يشربوا بالهنا ……..

29 يونيو 2022

عمر قرافي

