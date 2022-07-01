الكشف عن حقيقة وفاة المهندسة اسلام “فتاة الأستوب”





لقيت في تلفون الاخت اسلام استوري انا لله وانا راجعون

عملت الشي الطبيعي اتصلت تلفون ردت علي اخته بتبكي قالت لي انا لله وانا اليه راجعون اسلام اتوفت وبتبكي ونشرت البوست ك شي طبيعي

فكرت امشي اقدم واجب العذا اتصلت عليهم ت اسلام قافل اتصلت علي والدة قلت لي البركه فيكم في اسلام ف رد علي قالي اسلام ماله قلت لي مش اتوفت قالي اسلام نايمه وفعلا اتضح انو نايمه وما اتوفت م عارف اقوليكم شنو لاكن التراكيب كترت في البلد دي ..لا حول ولاقوة الابالله

دا كلام فارغ الحصه وطن

محمد مصطفي البرنس