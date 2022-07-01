تبيان توفيق: فشلت مظاهرة 30 يونيو كما فشلت قحت نفسها ككيان سياسي





🟣🟣 *متلازمة الفشل*

وفشلت مظاهرة 30 يونيو

كما فشلت قحت نفسها ككيان سياسي.

وكما فشلت قحت كحاضنة لحكومات حمدوك

وكما فشلت قحت كحكومة من ثلاث فترات.

وكما فشلت قحت كوزراء.

وكما فشلت قحت، كقدوة.

وكما فشلت قحت كوثيقة دستورية.

وكما فشلت قحت في امتحان المصداقية، لأن وعودها كلها كذب.

وكما فشلت قحت في امتحان الوطنية، لانها اعترفت بالعمالة وبدورها في العقوبات، وبالاستقواء بالسفارات سفارة سفارة.

وكما فشلت في الإدعاء بتمثيل الشارع.

وكما فشلت في تنفيذ شعار حرية سلام وعدالة.

وكما فشلت في السواقة بالخلاء بخوفها من الانتخابات.

تبيان توفيق