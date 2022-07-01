



الي شخصى جبان و( قليل الادب)..

الي الجبان ( قليل الادب) الذي حاول تحريض المتظاهرين ضدي ب(تقاطع شارع شرق مع الصحافة ظلط) في طريق عودتي من قناة البلد امس الساعة الحادية عشر صباحا…

حاولت الاستقواء ب(غوغائية المواكب) وحملهم علي الاساءة لي و( تكسير عربيتي) لانك ( ماراجل).. انا احترمت نفسي ومقامي عند الاخرين ومشيت تقديرا لمن احترموني من المارة و حتي داخل الموكب وعشان اضيع عليك كمان حفل التصوير الذي تريد ان تقنع عبره اسيادك بانك ( مناضل) وتزيد بيهو رصيدك في ( اليومية المدفوعة) لانك ما بتشبه الثوار الحقيقيين…

لكن ابشرك حفظت شكلك .. بنتلاقي و(تربة ابوى الغالي وارقصك لوليه) لانك براك ما راجل ومابتركز. . ولو قريت كلامي دة هسة تعال خاص ولاقيني لانو شكلك متابعني شديد بدليل حضورك حلقة التحليل لما انتهت..

شكرا لعقلاء في الموكب ( شباب محترمين) فتحوا الطريق ودلونى علي المخارج… نحن من هذا الشعب ..

والشتائم ما بتبني البلد….بعض الناس لازم تنزل ليهم في الوحل وتوسخ يدك وتمرمطهم اكتر وترجع… و( الرهيفة التنقد)…

محمد عبدالقادر