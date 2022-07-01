قحط اربعة طويلة: كل هذا بسبب الحزب الشيوعى الله يلعنو هكذا قطع الطريق علينا ربى يأذيهم





ركنيات ٣

– والشكلة الآن (قاجة) بين مكونات قحط اربعة طويلة

– نحن كنا عايزين مواكب تخوف العساكر كما حدث قبل ثلاث سنوات لكن قصة الموت والدم يستحيل نمشى بعدها نواصل المفاوضات هكذا قال ((م))

– كل هذا بسبب الحزب الشيوعى الله يلعنو هكذا قطع الطريق علينا ربى يأذيهم … هكذا قال ((و ))

– ( شوفوا يااخوانا ) هكذا ابتدر ((ص)) حديثه …نحن نصدر بيان نرد فيه على بيان الحزب الشيوعى ونقول لجماهير الشعب السودانى إنهم هم سبب رئيسي للقتل والموت

– ابتسم (( خ )) ابتسامة مرهقة وقال ( والله نطلع بيان زى ده الحزب الشيوعى ينتف ريشنا نتف ) ..لايوجد حل غير تجميد الحوار لمدة سنة كاملة حتى يندمل جرح القتل هذا

– تنحنح (( ي )) وقال ..حقيقة تجميد الحوار سنة كاملة كثير جدا ، (الأمريكان مابصبروا علينا) أفضل حل هو أن الحوار يتواصل ويكون سرى جدا ونقترح أن يكون مع الكباشى والعطاء وفى مبانى السفارة السعودية، سأقنعهم بهذا

– ضحك (( ب)) ضحكة مرهقة ويائسة وقال ( سرى وين مع حميدتى؟؟ )

– أطلق (( و)) نفسا عميقا وقال ( زمان قلنا ليكم نرجع مع حمدوك فى شهر حداشر عملتو فيها الشريف الرضى )

– ضربت ( م ) الطاولة بكلتا يديها وقالت ( نحن ناس هبوط ناعم والبرقص مابغطى دقنو ) نطلب مواصلة الحوار خلال شهر بس …

– صمت طويل خيم على المكان قطعه (( ط )) قائلا ..( كدى نمشى نرفع الفاتحة فى شهيد بحرى ده …..

– انتهره ((ي ))….. (فاتحة شنو كمان والله يسكونا سكة حرامى بيت العزابة )

– المهم

– حيواصلوا الإجتماع باكر

– ٣٠ يونيو كسر القزازة ودفق السمن

– سجم

حسن إسماعيل

