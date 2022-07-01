قحط اربعة طويلة: كل هذا بسبب الحزب الشيوعى الله يلعنو هكذا قطع الطريق علينا ربى يأذيهم
ركنيات ٣
– والشكلة الآن (قاجة) بين مكونات قحط اربعة طويلة
– نحن كنا عايزين مواكب تخوف العساكر كما حدث قبل ثلاث سنوات لكن قصة الموت والدم يستحيل نمشى بعدها نواصل المفاوضات هكذا قال ((م))
– كل هذا بسبب الحزب الشيوعى الله يلعنو هكذا قطع الطريق علينا ربى يأذيهم … هكذا قال ((و ))
– ( شوفوا يااخوانا ) هكذا ابتدر ((ص)) حديثه …نحن نصدر بيان نرد فيه على بيان الحزب الشيوعى ونقول لجماهير الشعب السودانى إنهم هم سبب رئيسي للقتل والموت
– ابتسم (( خ )) ابتسامة مرهقة وقال ( والله نطلع بيان زى ده الحزب الشيوعى ينتف ريشنا نتف ) ..لايوجد حل غير تجميد الحوار لمدة سنة كاملة حتى يندمل جرح القتل هذا
– تنحنح (( ي )) وقال ..حقيقة تجميد الحوار سنة كاملة كثير جدا ، (الأمريكان مابصبروا علينا) أفضل حل هو أن الحوار يتواصل ويكون سرى جدا ونقترح أن يكون مع الكباشى والعطاء وفى مبانى السفارة السعودية، سأقنعهم بهذا
– ضحك (( ب)) ضحكة مرهقة ويائسة وقال ( سرى وين مع حميدتى؟؟ )
– أطلق (( و)) نفسا عميقا وقال ( زمان قلنا ليكم نرجع مع حمدوك فى شهر حداشر عملتو فيها الشريف الرضى )
– ضربت ( م ) الطاولة بكلتا يديها وقالت ( نحن ناس هبوط ناعم والبرقص مابغطى دقنو ) نطلب مواصلة الحوار خلال شهر بس …
– صمت طويل خيم على المكان قطعه (( ط )) قائلا ..( كدى نمشى نرفع الفاتحة فى شهيد بحرى ده …..
– انتهره ((ي ))….. (فاتحة شنو كمان والله يسكونا سكة حرامى بيت العزابة )
– المهم
– حيواصلوا الإجتماع باكر
– ٣٠ يونيو كسر القزازة ودفق السمن
– سجم
حسن إسماعيل