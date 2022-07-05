تبيان توفيق❤️: قرار البرهان !! كمين أبو لستك





الكُره بملعب الأحزاب

✍️ تبيان توفيق 🌹

القرار دا بالمناسبه زي قرار الأب لمن يقول لأولادو أنا قررت أخلي البيت وأمشي منكم (شيلو مسؤوليتكم) براكم!! أكيد الزول الحيسمع كلام زي دا من أبوهو حيكون عارف يعني شنو مسؤوليه ( برهان أراح نفسه وأراح المؤسسه) و جنبها سفه السياسين وصرف عنها المساومات وسماها بالجهه (الوصيه عن الأمن والدفاع فقط)

على القوى السياسية المختلفه يمين ويسار أن تثبت مقدرتها على تجاوز المرحله إن لم يكن من أجل الوطن فليكن من أجل عدم فتح ثقره (إستهجان وإستهوان) فالمؤسسه العسكريه إذا أحست بفشلكم في الحوار فيما بينكم دون العسكريين فإنها ستجد تفويض مطلق لإستكمال مهام الخامس والعشرون دون توقف!!

تبيان توفيق ❤️