مروة: واحد من “الاسلاميين” علق لي في القصيدة الأخيرة قال: “البورة كعبة” 😂





واحد من “الاسلاميين” علق لي قبل شوية في القصيدة الأخيرة قال:

“البورة كعبة” 😂

ومن يوم أنشأت صفحة بقايا قصيدة لحد هسي.. قد يكون أكثر تعليق اتكرر منهم هو: “احتشمي اول بعد داك اتكلمي”.

(القصيدة الأخيرة طبعا بتتكلم عن فقدان الشهداء وارادة الشعب. والقصائد القبلها بتتكلم عن حال البلد في معظمها.)

النصيحة طبعا ما بتكون كده. في ناس بخشو لي في الخاص وبنصحو بطريقة جميلة وبقدرها جدا 🙏🌷

لكن في ناس زي الفوق دي.. ممكن يكون الواحد فيهم لابصلي لابصوم ومنصب نفسه جلاد للنساء.

ادونا رأيكم اذا امكن:

“ما هو سر هوس “الإسلاميين” بالزواج وأجساد النساء وملابس النساء؟”

حقيقة.. في ناس في تعليقاتهم مابتلقى الا الحاجة دي.. يلفوا يلفوا ويرجعوا ليها تاني!! وفي شيوخ منهم (ماكلهم طبعا) بتلقى كلامهم في غالبيته عن النساء.. مع انه الدين ده كبير وواسع!! حاجة تحير!

مروة بابكر