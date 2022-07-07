



غباء !!

وتتواصل المظاهرات..

ويتواصل الرفض من جانب قحت ؛ الجناح المركزي..

طيب لماذا بعد انسحاب العسكر من المشهد؟..

وبعد دعوته للقوى السياسية – والمدنية – بالتوافق لاستلام السلطة؟..

لأنهم يريدون من الجيش الانقلاب على البرهان..

ومن ثم تسليمهم السلطة على غرار ما فعل البرهان هذا نفسه حين احتفوا به..

أو مشاركتهم إياها إلى حين..

ولا تسل عن أمد الحين هذا ؛ فهو لا يقل – على الأقل – عن عشر سنوات..

بلا برلمان…ولا مفوضيات…ولا محكمة دستورية..

أما الانتخابات فلا يريدون سيرتها أصلاً..

ولكنهم ينسون – من شدة غبائهم – أمراً مهماً جداً..

فما من مجموعة من الجيش يمكن أن تعيد تكرار السيناريو ذاته معهم..

أن تغامر بالدخول في سيناريو كلاكيت ثاني مرة..

سيناريو الشتم…والإساءة…والاستهداف..

ثم المطالبة بالرجوع إلى الثكنات..

إلا إن كانت تشاطرهم هذه الصفة نفسها التي تميزهم عن الآخرين..

الغباء !!.

ولا أبالي !!

رسالة للقطيع..

جربوا أن تجادلوني بالحسنى..

فسوف تجدونني أجادلكم منطقاً بمنطق…وحجة بحجة…وأدباً بأدب..

فربما أكون مخطئاً…وكل بني آدم خطَّاء..

أو تكونوا أنتم المخطئين ؛ فليس منا من هو منزّه عن الخطأ..

أو جربوا – بدلاً من ذلك – أن تتمادوا في سفاهتكم..

وذلك انطلاقاً مما يتم تلقينكم له – إلكترونياً – كما تُلقن الببغاوات..

وترددون – من ثم – عبارات حفظناها عن ظهر قرف..

فسوف أحظركم فوراً..

حتى وإن لم يبق في صفحتنا هذه سوى عشرة من ذوي الأدب..

ولا أبالي !!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه

6/7/2022