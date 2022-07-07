بعد العروس واُمها واُختها ينامن؛ افتح التلاجة واجغم من مديدة الحلبة





معي هذه الايام عروس ووالدتها واُختها.. شرفوني كثيراً ونورو مسكني ونثرو البهجة والسرور بيني؛؛؛ هم من اهلي وحضرو لشراء مستلزمات تجهيزات الفرح في الخرطوم وراجعين وياريت لو ما رجعو…

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الحكاية…

اُم العروس بتعمل مديدة حلبة كاربة يوميا للعروس غير الاطايب التانية.. مديدة الحلبة بشم ريحتها وانا في غرفتي.. حاجة رهيبة..

الحصل انا بعد العروس واُمها واُختها ينامن؛ اقوم براحة براحة افتح التلاجة واجغم من مديدة الحلبة واعاين شمال يمين وتاني ادي رشفة رشفتين من المديدة واجري بسرعة علي غرفتي وجوة البطانية وشخير…

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العروس بعد ايام شعرت بان مديدة حلبتها بتتناقص؛ ودخل فيها الشك في اًمها واُختها وسالتهن مين البيشرب من مديدتي ويكملها لي؟ وحلفن انهن ما مشن ولا لمسن المديدة..

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وبكل خجل وخوف وقفت امام العروس واعترفت لها باني السارق للمديدة والذنب ذنب امك يا بتي لانو بتعمل مديدة ريحتها لا تقاوم ومذاقها لا يقاوم ايضا…

ضحكن جميعاً واعتذرت لهن وقبلن اعتذاري؛ ويومياً اصبح لي صحن مديدة خاص بي لوحدي غير مديدة العروس.. والحمدلله…

رايكم.. هل انا مُخطئ..؟؟

أنور احمد عثمان