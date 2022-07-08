رفع اعتصام الجودة”حبش الديوم”: الحكومة اتجاهلتهم واخيرا الجوع طلع روحهم





يرفعوهو بعد إتسببو في قفل ووقف أرزاق أكتر من 750متجر وشركة في جهة الغالي وماجاورها. لو قلنا المتجر بشغل 3أنفار يعني اكتر من الفين شخص ….يعني تخيل تجي بكل قوة عين ومنطق خرِب توقف لالاف البشر شغلهم وأكل عيشهم عشان عندك مشكلة سياسية……وكلهم م تامين 50نفر…معظمهم اطفال او مراهقين….ومعتمدين علي شغل الارهاب بتاع القطيع….نكسر ليك عربيتك نفلقك بالحجار ….حاجه في منتهي البؤس والله

يبقي السؤال المهم اعتصام الجودة ده تحديدا ضررو كان شنو علي البرهان وحميدتي…..؟؟؟ هل حميدتي شغلو وقف….هل الدقير شغلو وقف(هو شغال بالضبط.شنو بالمرة نعرف)….هل مريم الصادق إتضررت ….هل كباشي اتأثر من اعتصام الجودة؟؟؟؟

Mohamed Mohamed

بعدا مافي زول بعبرهم جيش وقال ماداير سلطه احزاب وكيسا فاضي

عواطليه ومالقو دعم حق الناس الكانو باكلوهم خلوهم تاني اعتصام لي يوم الدين بنجح مافي

Mohamed Abdalbagi Mohamed

مافي جهه عبرتهم والحكومه اتجاهلتهم كان لاوجود لهم

واخيرا الجوع طلع روحهم

لذلك انسحبو بكل ذله وخسه عليهم من الله مايستحقون

خالد العمدة