



لي كم يوم مريض وقلت امكن تعب وارهاق

الليلة صبحت ب حمى وآلام في الظهر… نويت امشي المركز الصحي في الفتيحاب… جيت قاطع قريب من محطة سراج لقيت التروس مالية الواطة. حكاية بتاعت اربعة خمسة تروس …

وانا بالعافية سايق من الألم، اضطريت دخلت بالحلة وشوارع وحل وطين ما عادي … الله المستعان بس

ما لاقاني شعب في الكون بيحب يعرقل بعضه زيينا نحن السودانيين … ياخي انت لما تعمل ترس بتعرقل جارك المواطن البسيط الزيك ده، والمسؤول وحاشيته قاعدين في الشوارع النضيفة ويمشوا بموكب فخيم ونحن نشقى في الوحل والطين بسبب غباء سياسيين افتكروا أسوأ طريقة في تاريخ البشرية في التعبير عن اعتراضهم …

» المتاريس هي ضد المواطن وليس ضد الحكومة…

» نسأل الله أن يعرقل مسيرتكم اللي أصلا معرقلة زي ما شقيتوها على الناس …

» أما من ولي من أمر المسلمين أمرا فشق عليهم فقد دعا عليه خير البرية (اللهم فاشقق عليه).

#حرب_المتاريس

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