نافع علي نافع بتاع الحس كوعك كان ضيف شرف في مؤتمر الحزب الشيوعي





اول اجتماع حضرته في دار الحزب الشيوعي السوداني في الخرطوم ٢ كان حاضرو ممثل رسمي للمؤتمر الوطني

الحزب الشيوعي شارك في نظام الانقاذ وكان عندو نواب في المجلس الوطني عينهم عمر البشير هم سليمان حامد، فاطمة احمد ابراهيم وصالح محمود

نقد سكرتير الحزب الشيوعي كان مرشح في انتخابات ٢٠١٠ تحت نظام الانقاذ

نعمات مالك ارملة عبد الخالق محجوب كانت مرشحة ضدي في الدائرة ٢٨ الخرطوم شرق عن الحزب الشيوعي السوداني

شنو شابكين الناس جذرية وووو

ياخ الحزب الشيوعي نفسه مسجل وفقا لقانون الاحزاب، ونافع علي نافع بتاع الحس كوعك كان ضيف شرف في مؤتمر الحزب الشيوعي بقاعة الصداقة ايام الانقاذ

وائل عمر عابدين