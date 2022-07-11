منظمو الاعتصام طردوا شابة نسوية حضرت بلبس خليع كاشفة بطنها





#السبب_السري_للمسيرات_النسوية

في ذلك اليوم تجرأ منظمو الاعتصام ومنعوا شابة نسوية حضرت بلبس خليع كاشفة بطنها فطردوها فكانت ردة الفعل #مسيرة_نسوية نوعية رفع المفراكة في وجه الآباء اعتراضا على الأبوية والتدخل في زي المرأة …

ثم حاول منظمو الاعتصام ايقاف اعلان البعض المنطقة محررة من القوانين فمنعوا شرب الخمر وتناول المخدر والسطل رغم …

لكن سكان حي ال…

ف…. كملوا انتو

لك يا ذات الحجاب

بلغ الشوق نصابي

اللهم اغفر للحسناء وارحمها

طبعا الصورة لنذكر الناس انه توجد مححبة تهتم بالدين والسياسة وفعلت ما لم يفعله غيرها

محمد هاشم الحكيم