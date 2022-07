أفضل مسلسلات الرعب على نتفليكس

لقضاء وقت ممتع، خاصةً إذا كنت من عشاق الإثارة وأعمال الرعب؟

تقدم منصة البث الإلكتروني نتفليكس أفضل مسلسلات الرعب التي يمكنك أن تشاهدها حالياً على المنصة.

1- Midnight Mass

مسلسل “قداس منتصف الليل”، بطولة هاميش لينكلاتير وكيت سيجيل، وتدور أحداثه في بلدة منعزلة تظهر فيها مجموعة من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد رحيل قس البلدة بشكل غامض.

2- Ratched

مسلسل “راتشيد”، بطولة سارة بولسون وفيت ويتروك، ويدور حول ممرضة أنيقة تعمل في مصحة عقلية، ولكن خلف أناقتها هذه تقبع غموض وأسرار كثيرة.

3- Daybreak

مسلسل “داي بريك”، بطولة صوفي سيمنيت وكولين فورد، ويدور حول مجموعة مراهقين تبقوا من هجوم الزومبي، يحاولون الاتحاد سويًا لمواجهة خطر الزومبي.

4- Archive 81

مسلسل “أرشيف 81″، بطولة مامودو أثي ومات ماكجوري ودينا شهابي، ويدور حول عامل أرشيف مسؤول عن صيانة أشرطة قديمة، يجد نفسه متورطًا في جريمة موثقة في أحد الشرائط، ويبدأ عملية بحث لكشف غموض الجريمة.

5- All Of Us Are Dead

مسلسل “كلنا أموات”، دراما كورية من بطولة تشو يي هيون ويون تشان يونج، ويدور حول طفرة تبدأ في مدرسة ثانوية تحوّل مَن يصاب بها إلى زومبي، وتنتشر العدوى بسرعة من المدرسة إلى جميع أنحاء البلاد في كوريا.

