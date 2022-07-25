حمور زيادة: ممكن بعد تلاتة اسابيع بالكتير الانقلاب يستغني عن مصاريف الاحتياطي المركزي ويسيبنا لبعض





بحمد لله ولحسن حظ الانقلاب ماشين بسرعة نحو مرحلة انو كل مجموعة تطلع موكب حقها براها. وطبعا ما حناخد وقت طويل لحدي ما كل مجموعة تبدا تخرّب مواكب الباقين الما طلعوا معاها ولا هي بتطلع معاهم.

ممكن بعد تلاتة اسابيع بالكتير الانقلاب يستغني عن مصاريف الاحتياطي المركزي ويسيبنا لبعض.

شخصياً انا زول منفتح على التجارب. وعاوز اشوف كيف ممكن انجاز ثورة شعبية بتناحر كيانات سياسية.

كدي نشوف الحيفضلو فوق “غربال الثورة” وما يقعوا منو حيعملو شنو براهم بعد تخلصوا من الجميع.

حمور زيادة