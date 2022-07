بالفيديو.. لص يعيد ساعة بعد سرقتها ويعتذر

أظهرت كاميرا مراقبة لصا يسرق ساعة من سائح كان جالسا في إحدى مقاهي إيطاليا، قبل أن يقرر إعادتها له، وفق ما ذكرت صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وتوثق لقطات كامير المراقبة سائحا سويسريا يجلس مطمئنا في إحدى مقاهي ساحة “بيازا يونيتا” في مدينة تريستا، شمال غرب إيطاليا، ثم فاجأه لص من الخلف يهدده بالسلاح الأبيض ويأمره بإزالة ساعته.

وبعدما سرق الساعة غادر المكان بسرعة خوفا من ملاحقته من الشرطة. لكن المفاجأة أن اللص قرر بعد ثوان قليلة العودة لإعادة الساعة المسروقة والاعتذار من السائح.

وجرى نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل فرانشيسكو بوريلي، عضو بإحدى المجالس المحلية في إقليم كامبانيا.

وقال بوريلي، على حسابه في تويتر، إنه تبين في وقت لاحق أن السارق أعاد الساعة للسائح السويسري بعدما تبين له أنها “رخيصة وبدون قيمة”.

وكان اللص يعتقد أن الأمر يتعلق بساعة “ريتشارد ميل”، التي قد تصل قيمتها في بعض الأحيان إلى ملايين الدولارات.

Rapina ad un turista svizzero ad un caffè di Piazza Trieste e Trento: pistola alla testa per portargli via l’orologio e poi glielo riconsegnano perché vale poco. La denuncia dei titolari del locale:"Tutto questo in centro città. Serve un presidio costante delle forze dell'ordine” pic.twitter.com/aKRU1yKg39

— Francesco Borrelli (@NotizieFrance) July 19, 2022