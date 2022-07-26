من عجائب الدهر أن تنقلِب لجان المقاومة من حصار الكيزان ومنعهم من التجمع إلى حصار قحط





أن تنقلِب حركة لجان المقاومه بالأحياء من حصار الكيزان ومنعهم من التجمع إلى حصار قحط ومنعها من التظاهر !! في الوقت القريب وخلال سنتين نتذكر جميعُنا دعوات كل الناشطين الناشئين حول منع تجمعات الكيزان بالأحياء وما محطة بُري وشارع القصر وولاية الجزيره ببعيده!! هكذا هي أعمال الشر ونوايا الخُبث وبراثن الأحقاد تنقلِب سريعاً ولاتحتاج إلى كثير جُهد سوى الصبر!! كُنا ننتقد سلوك التنمر وسياسة تكميم الأفواه وإستغلال الثوره لتحقيق المكاسب السياسيه ومحاولت إغتيال الكيانات وتخوين الآخر في ظل المُناداة بالإصلاح السياسي الإجتماعي!! وتأسيس دولة العدل الناجزه ومحاسبة التجاوزات السلوكية لا محاسبة الميول الأيديولوجي وتقيم الأداء الوظيفي لاتقيم الميول الثوري!! التاريخ أجدر بكشف الأقنعه والمواقف أقدر على خلع الثياب الباليه!!

✍️ مانالته قحط خلال تسعة شهور من الشًتم والقتل والتضييق والمطارده والتشريد والوجع والألم والسجون لم تنله خلال ثلاثون عام متتاليه!!

ماذا جنت قحط من جًنتها التي دخلتها وهي ظالمة لنفسها،،

تبيان توفيق ❤️