كانت الشماعة طواااالي دي تصرفات كيزان.. هسع بقت دي حركات شيوعيين!!
الام سيئة التربية والحصاد المُر!!
انا ولدي ما بعمل كده !!
انا ولدي ما بغلط !!
يشتكي الجيران، الاخوان ، الاصدقاء و المارين بالشارع !!؟
الكل يشتكي ، وهي لا تصغى ولا تصدق وتبرر .
لحدي اليوم الدقاها فيه هي ذاتها ، وبقعت عاملة فيها مخلوعة وما مصدقة وكان تبريرها.
وووب علي ولدي ما براهو .. اكيد كاتبنه !!
ده حال قحط اليوم مع التصرفات التي حدثت في باشدار .
لن اقول انها تصرفات لجان المقاومة فهذا تحجيم للكارثة وهروب للامام.
هذه تصرفات الشارع السوداني غير المنضبط اساسا والذي درب على التفلت طيلة الثلاث سنوات الماضية .
– الاعتداء على مبارك الفاضل في الاعتصام
– الاعتداء ذو النون
– صالة قرطبة
– حادثة الكباشي في الحتانة
– و
– و
والام تدافع وتبرر تصرفات الابن الطائشة والتي تتجه لان تصبح تصرفات خارج عن الادب.
بعد ما كانت الشماعة طواااالي دي تصرفات كيزان .
هسع بقت دي حركات شيوعيين!!
هذا حصاد ما زرعتموه عبر التسلط الذي مارستموه في السنوات الماضية ، واستخدام الشارع على الدوام لتمرير التصرفات الفاشية الانتقامية القبيحة.
– هذا شبح مؤتمرات اذاعة قوائم لجان التمكين الفاشية
– هذا حصاد المجلد للمتاريس والمجد للساتك ولمن اشعلها نارا على الدوام وفي الصغيرة والكبيرة ؛ وانطفى.
لقد ظللتم تحضرون في العفريت طيلة ثلاث سنوات ، واتمنى من قلبي ان نكونوا تعرفون كيف تصرفونه الان !!
وليد محمد المبارك