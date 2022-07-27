



الام سيئة التربية والحصاد المُر!!

انا ولدي ما بعمل كده !!

انا ولدي ما بغلط !!

يشتكي الجيران، الاخوان ، الاصدقاء و المارين بالشارع !!؟

الكل يشتكي ، وهي لا تصغى ولا تصدق وتبرر .

لحدي اليوم الدقاها فيه هي ذاتها ، وبقعت عاملة فيها مخلوعة وما مصدقة وكان تبريرها.

وووب علي ولدي ما براهو .. اكيد كاتبنه !!

ده حال قحط اليوم مع التصرفات التي حدثت في باشدار .

لن اقول انها تصرفات لجان المقاومة فهذا تحجيم للكارثة وهروب للامام.

هذه تصرفات الشارع السوداني غير المنضبط اساسا والذي درب على التفلت طيلة الثلاث سنوات الماضية .

– الاعتداء على مبارك الفاضل في الاعتصام

– الاعتداء ذو النون

– صالة قرطبة

– حادثة الكباشي في الحتانة

– و

– و

والام تدافع وتبرر تصرفات الابن الطائشة والتي تتجه لان تصبح تصرفات خارج عن الادب.

بعد ما كانت الشماعة طواااالي دي تصرفات كيزان .

هسع بقت دي حركات شيوعيين!!

هذا حصاد ما زرعتموه عبر التسلط الذي مارستموه في السنوات الماضية ، واستخدام الشارع على الدوام لتمرير التصرفات الفاشية الانتقامية القبيحة.

– هذا شبح مؤتمرات اذاعة قوائم لجان التمكين الفاشية

– هذا حصاد المجلد للمتاريس والمجد للساتك ولمن اشعلها نارا على الدوام وفي الصغيرة والكبيرة ؛ وانطفى.

لقد ظللتم تحضرون في العفريت طيلة ثلاث سنوات ، واتمنى من قلبي ان نكونوا تعرفون كيف تصرفونه الان !!

وليد محمد المبارك