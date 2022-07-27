حنان حسن: نعم لإيقاف الغنجات.. ثبت ان ضررها اكبر من نفعها





ف ناس هتتضايق

لكن ح اكتب . .

بخصوص غنجات بري ش المعرض البقت يومية دي.

الحاجة دي مرهقة وصعبة بس لسكان المنطقة والمحامين والدكاترة

م عندو اي اثر ضد الانقلاب ولا بشكل ضغط عليهم

سألت عدد من السكان ..قالو اغلب المتظاهرين ما من الحي..عشان كدا ما استجابو لرجاءاتهم ..وبعضهم قام بترحيل أطفالهم الصغار لأماكن أخرى لانو م قدرو يتحملوا البومبان اليومي..وبعض اصحاب المحال قررو الرحول لان محالهم التجارية بقت مغلقة دائما بسبب التتريس والاشتباك والبومبان..

ونحن كمحامين بقينا يوميا ف القسم والمحكمة و المستشفى..💔

دي حاجة مرهقة جدا…وبتستنزفنا نحن

نعم لإيقاف الغنجات

ثبت ان ضررها اكبر من نفعها

عدا عن انو عدد الثوار بكون قليل جدا..ودا بسهل قمعهم.. ملاحظ ان الذين استشهدوا مؤخرا ..كانو ف غنجات

حنان حسن