حنان حسن: أكثرهم لم يتجاوز الرابعة عشر، طلعوا لينا مسدسات





المجموعات المعتدية على موكب الحرية والتغيير غالبيتها العظمى ان لم تكن كلها لم تتجاوز أعمارهم 14 _ 15 عاما ….

(شمايل النور )

أكثرهم لم يتجاوز الرابعة عشر ، طلعوا لينا مسدسات …

(حنان حسن)



هم نفس الشباب الذين يعتدون على الشرطة والأجهزة الأمنية، هم نفسهم من يغلق الشوارع في وجه المرضى والمحتاجين ، هم نفسهم من يمكنهم القتل أيضا ،

هم نفس الشباب الذي شحنتهم الحرية والتغيير لمقارعة الدولة العميقة والحزب الشيوعي والعسكر والمجتمع ، هم نفسهم من يرفعون شعارات البل والدوس ،

هم نفس الصبية الذين طالما قالت الاحزاب أنهم سلميين وأن ما تم اتهامهم به من تكسير وتهشيم واعتداء هو فبركات وادعاءات كاذبة ،

هم نفس الصبية الذين يتم شحنهم لمواجهة آليات الشرطة وجنودها ، هم نفسهم الذين نهبوا معدات الشرطة والبمبان واشتبكوا معها واصابوا عدد من افرادها ، وكذلك مات العديد منهم في المظاهرات وهتفتم بالقصاص لهم وخاطبتم المنظمات الدولية تستعطفونها بدمائهم ، هم نفس الصبية الذين لقنتموهم شعار (يا نجيب حقهم يا نموت زيهم) .

فالمجد لهم كما قلتم والمجدد للساتك ولمن أشعلها ولمن اشتعل بها ، ولمن حول هؤلاء الصبية لكتلة من الكراهية وعدم احترام الرأي الآخر ، كتلة من العنف المتحرك الذي لا يرحم أحدا ولا يعترف بآخر …

#المرصد_السوداني