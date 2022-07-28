



السيرة الذاتية للمرشح المحتمل لرئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي

الأكاديمي والباحث السياسي والخبير الإستراتيجي د.مضوي الترابي

#المرصد_السوداني

– الدكتور مضوي الترابي من مواليد 1950.

– خريج مدرسة حنتوب الثانوية عام 1968

– نال البكلاريوس في الإقتصاد من جامعة كراكوف – بولندا في العام 1973.

– نال دبلوم العلوم العسكرية من أكاديمية البكر العسكرية _ العراق في العام 1975،

– نال الدبلوم العالي في المدرسة العليا للدراسات العسكرية (مدرسة نابليون بونابرت) في باريس فرنسا.

– نال الدبلوم في الدراسات الاوروبية بالمركز الألماني لدراسات الشرق الأوسط (VLOTTO). بألمانيا.

– نال الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارتفورد بالولايات المتحدة في العام 1978 .

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– نال الدكتوراة في العلوم السياسية من نفس الجامعة في العام 1988.

– نال الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة ويستمنستر (بريطانيا) في العام 1996 ،

– نال الدبلوم العالي في تقانة المعلومات من جامعة غرب لندن عام 1999 .

– يحوز الدكتور مضوي الترابي على عضوية عدد من المعاهد والمراكز البحثية في الدراسات الإستراتيجية والإنسانية العالمية منها:-

– عضوية معهد بروكينجز الأمريكي بواشنطن

– عضوية معهد أبحاث السلام الأمريكي (USIP) واشنطن،

– عضوية المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) لندن ،

– عضوية مركز البحوث والدراسات السياسية – جامعة لندن (SOAS) ،

– عضوية مركز دراسات الخليج العربي بجامعة إكسيتر – بريطانيا ،

– عضوية مجلس تطوير التفاهم العربي البريطاني المشترك (CAABU) .

– عضوية المركز العربي للدراسات الاستراتيجية في باريس/فرنسا.

– عضوية مؤسسة فريدريش ابيرت الألمانية لدراسات التنمية في برلين. (المؤسسة معنية بوضع الدراسات الإستراتيجية والتنموية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD).

#المرصد_السوداني