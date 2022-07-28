السيرة الذاتية للمرشح المحتمل لرئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي
السيرة الذاتية للمرشح المحتمل لرئاسة مجلس الوزراء الإنتقالي
الأكاديمي والباحث السياسي والخبير الإستراتيجي د.مضوي الترابي
#المرصد_السوداني
– الدكتور مضوي الترابي من مواليد 1950.
– خريج مدرسة حنتوب الثانوية عام 1968
– نال البكلاريوس في الإقتصاد من جامعة كراكوف – بولندا في العام 1973.
– نال دبلوم العلوم العسكرية من أكاديمية البكر العسكرية _ العراق في العام 1975،
– نال الدبلوم العالي في المدرسة العليا للدراسات العسكرية (مدرسة نابليون بونابرت) في باريس فرنسا.
– نال الدبلوم في الدراسات الاوروبية بالمركز الألماني لدراسات الشرق الأوسط (VLOTTO). بألمانيا.
– نال الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة هارتفورد بالولايات المتحدة في العام 1978 .
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– نال الدكتوراة في العلوم السياسية من نفس الجامعة في العام 1988.
– نال الماجستير في تقنية المعلومات من جامعة ويستمنستر (بريطانيا) في العام 1996 ،
– نال الدبلوم العالي في تقانة المعلومات من جامعة غرب لندن عام 1999 .
– يحوز الدكتور مضوي الترابي على عضوية عدد من المعاهد والمراكز البحثية في الدراسات الإستراتيجية والإنسانية العالمية منها:-
– عضوية معهد بروكينجز الأمريكي بواشنطن
– عضوية معهد أبحاث السلام الأمريكي (USIP) واشنطن،
– عضوية المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS) لندن ،
– عضوية مركز البحوث والدراسات السياسية – جامعة لندن (SOAS) ،
– عضوية مركز دراسات الخليج العربي بجامعة إكسيتر – بريطانيا ،
– عضوية مجلس تطوير التفاهم العربي البريطاني المشترك (CAABU) .
– عضوية المركز العربي للدراسات الاستراتيجية في باريس/فرنسا.
– عضوية مؤسسة فريدريش ابيرت الألمانية لدراسات التنمية في برلين. (المؤسسة معنية بوضع الدراسات الإستراتيجية والتنموية للحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني (SPD).
#المرصد_السوداني