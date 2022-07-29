كيف سقطت حكومة حمدوك ؟





إذا كنت مفتكر حكومة حمدوك سقطت بفعل إنقلاب عسكري انت ببساطة ما بتعرف سياسة!

سقطت حكومة حمدوك بفعل حراك سياسي بإستغلال الجماهير قادهُ الحزب الشيوعي و خطط لذلك و لم يخفي الأمر.

تسقط الحكومات بفقدان الدعم المجتمعي والحواضن الإجتماعية لا السياسية!

إن كانت الجماهير التي خرجت ضد العسكر تدعم قوى إعلان الحرية و التغيير لعادوا تحملهم أعناق العسكر للسلطة معهم لجنة التمكين.

أسقط الشيوعيين الحكومة الإنتقالية إنتقاماً لا يرغبون في الحكم فقط من باب وسع قدها ووسعت أكتر .

لنجاح الحكومة لا تحتاج توافق وطني وعدالة إنتقالية وبطيخ!

فقط صفقات جيدة مع أمريكا و إسرائيل و الكثير من سيطان العنج لتأديب الشيوعيين.

سهيل القراي

