سر ابتسامة مدير صندوق النقد الدولي وهو يقول: الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في السودان سيئة (جداً)





جداً ….

في معرض لقائي معه البارحة على شاشة CNBC Arabiya

في مقابلة خاصة ..

سألت مدير صندوق النقد الدولي للمنطقة عن الأحوال الاقتصاديه في السودان …!!

وبغض النظر عن آراء البعض في هذه المؤسسات الدولية وتوجهاتها الا أنهم يملكون ( الداتا ) والبيانات الدقيقة لكل دولة وعارفين أي دولار في العالم قاعد وين وهو مايهمني في هذا المقام ….

قال لي بالحرف في هذه المقابله إن الأوضاع الاقتصاديه والإنسانية في السودان سيئة ( جداً ) …

وجداً هذه لها مدلولاتها ودلالاتها ….

واردف ان ارتفاع اسعار المواد الغذائية مرتفع للغاية ومنهك للمواطن السوداني

وان السودان فوت فرصة أكبر توجه لالغاء الديون تحدث في العقدين الأخيرين

عندما رآني ابتسم لأنها بلدي ….ابتسم هو الآخر…

لكن الأجابة جاءت ليست لها علاقة بالصورة

وورا البسمات كتمت دموع 😢

اللهم الطف بالسودان وأهله

الطيب عبد الماجد