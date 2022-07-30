مبارك اردول يعلق عن تقرير نعمة الباقر cnn حول الذهب: محاولات لاقحام السودان لمًا يدور بين روسيا والغرب





تقرير نعمة الباقر على السي ان ان فقير وضعيف وغير دقيق في بعضه وارقامه مضخمة بل خيالية، وواضح انه في اطار محاولات لاقحام السودان لمًا يدور بين روسيا والغرب، وهذه لن تجدي وفي التقرير لم ينجحوا في حبكها جيدا.

كنت سالتقيها ان طلبت لقاءنا ومواجهتنا ببعض الفرضيات التي تحملها وكنت وضحت لها كثيرا مما يبدوا معقدا وكان ذلك سيفيدها والمتابع ، عموما لا يبدوا الامر كما يريدون تصويره ولايمكنهم لي عنق الحقيقة وتجيير الواقع مهما اجتهدوا…

اعلم يا رعاك الله انو نعمة الباقر قالت بنت تقريرها على شغل (الصحفيين) توم منعم ومجاهد بشرى وود قلبا ، تخيل منحت العنقالة ديل طوالي لقب (صحفيين) في رحلتها للاستقصاء عن تهريب الذهب للسي إن إن ، ومن هنا بدأ التسطيح، طيب وين غازي الريح؟؟؟ افتكر اي حاجة ضد روسيا في الإعلام الغربي لا يخضع للمعايير المهنية، رش بس…

مبارك اردول

مدير الشركة السودانية للمعادن *جكومية