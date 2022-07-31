



محمد الفكي سليمان زول طيب وبتشيلوا الهاشمية، عشان كدة بيشيل وش القباحة كلها، في ناس تانين مؤثرين ودافنين دقن زي ناس بابكر فيصل ورفاق البعث، واضح انهم بيختوا ودالفكي تختة،

وفي ناس نجيضين زي ناس الأصم بيعرفوا يظهروا متين ويرقدوا عشان ما يموتوا متين. في لجنة التمكين بيروى انو كرئيس مناوب كان قاعد ساي وأي عضو شغال شغلو وبي عصبيتو الحزبية والجهوية.

أغرب -ما داير أقول أغبى- مقولة في السياسة، لسياسي سوداني، ياها القالها محمد الفكي سليمان ذات انتشاء في لجنة التمكين: “هذه حكومتنا، نحن فقط من نتظاهر ضد هذه الحكومة”

سامح الشامي