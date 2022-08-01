أم وضاح: أحمد ربيع ..رجاء أحترم الوثيقة التي وقعت عليها!!!!





كل صباح تؤكد قحت أنها نكبة السودان وأنها رفعت شعارات لاتؤمن بها ولن تطبقها في حال وضعت في امتحان التنفيذ والامثلة علي ذلك كثيره لكن خلوني أعرض أخر هذه السيناريوهات المحيره والسيد أحمد ربيع الرجل الذي وقع علي (الوثيقه الدستوريه )التي كنا نظنها دستور الثوره ورمزيتها حتي أكتشفنا أنها مجرد ورقة لاتساوي الحبر الذي كتبت به علي حد تعبير الامام الراحل الصادق المهدي في موضع أخر !

السيد احمد ربيع الذي كانت غنيمته من كيكة الثوره أن يصبح مديراً عاماً لمدينة المعلم الطبيه رفض تسليم المدينه الطبيه للمدير الجديد الاستاذ حسام الدين حسن الذي تم ترشيحه عبر لجنة تسيير تم تشكيلها بشكل مهني وديمقراطي وقال (ما بسلمها الا بالقوة الجبريه )

تخيلو أن هذا الرجل هو الذي وقع علي الوثيقه التي تدعو لدوله العداله والحريه والسلام والان يرفض ان يغادر موقعه بعد انتهاء فترته ويرفض تسليم عهدته ويقول الا بالقوة الجبريه!!! ياتو قوه جبريه ي أستاذالتي تحشرها في موضوع هو في الاصل واضح وليس فيه لبث ؟؟أم أنك تظن ان منصب المدير العام هو منصب مدي الحياه ولو أنه كان كذلك لما سلمه لك دكتور الجميعابي الرجل الذي قامت علي اكتافه هذه المدينه العملاقةالتي وجدتها جاهزه ومكتملة تسر الناظرين !!!!ا لو كانت الحكايه (بالرجاله والقوه الجبريه) لماتنازل عنها شيخ العرب الاستاذ المربي عباس حبيب الله رئيس النقابه السابق الذي تحقق عليه يديه هذا الانجاز الكبير والغير مسبوق وسلمك المدينه تسليم مفتاح طائعا مختارا ولوانه قال مابسلمها الا بالقوه الجبريه لوجدنا له العزر وهو الذي ساهر وتابع وانجز ونفذ هذا المشروع منذ ان كان في علم الغيب حتي اصبح قلعه شامخه وصرح طبي مهيب لكنه ومن معه أكدوا أنهم وطنيون خلص انسحبوا بلاادني مقاومه ليس جبناً ولاخوفاً ولا لانهم مايعرفوا يتراجلو ويقولو مابتطلع الابالقوه الجبريه ولكن لان وطنيتهم عاليه وحقيقيه وغير مزيفه وده المقياس الحقيقي بين اصحاب الشعارات والهتافات واصحاب المواقف علي ارض الواقع

الدايره اقوله ان عنترية احمد ربيع واصراره علي البقاء في موقعه رغم انتهاء فترته ومحاولة تسيس الموضوع والزج باطراف أخري لتشويش الحقائق وتغبيشها هو تصرف مرفوض لاسيما وهذه النقابه وهي نقابة العاملين في مجال التعليم وقد ظلت تمثل صرحا شامخاً ينبغي أن يعطي المثال للاستنارة وبث قيم السلام والعداله والديمقراطيه والا كل شخص انتهت فترة عمله في منصب يرفض مغادرته ويقول الراجل يجي يشيلني فمابالك ان يكون هذا الموقف من الرجل الذي وقع الوثيقه الدستوريه التي جاءت بعد ثوره نادت بدولة العداله والشفافيه وسيادة القانون

كلمه عزيزه

صرح محمد الفكي بان تعيين رئيس الوزراء سيتم بعد اسبوعين من الان ترجو ان يكون تصريحه مبني علي وقائع ومعطيات وليست اسبوعين مدني عباس مدني التي وعد فيها بانتهاء ازمة الخبز ومن يومها ماضقنا عافيه

كلمه أعز

اي حديث عن خروج مليونيات لاي سبب من الاسباب هو مضيعه لزمن نحن أحوج مانكون فيه لعمل حقيقي يخرج البلد من ازمتها وهذه المليونيات اصبحت مبرر للعطاله ووقف الحال

أم وضاح