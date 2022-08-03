📌لماذا لم يطالب حمدوك بتعويضات ضرب مصنع الشفاء السوداني؟





📌الزويل دا شال قروشنا ودفعها تعويضات لي جريمة لم نرتكبها لم يشارك فيها السودان كدولة أو مواطن سوداني وكان أحق بالغرامة ،،السعودية ومصر والكويت واليمن افغانستان وباكستان ،،من خطط ونفذ مواطني هذه الدول ،،فلماذا هذا الدولكه يدفع ثمن جريمة لم نرتكبها ،،،واتحدى واحد يطلع دليل واحد يثبت تورط #السودان كدولة أو اشخاص مع العلم بن لادن غادر ٩٦ ،،وحدثت التفجيرات ٩٨ و ٢٠٠١ ،،ومع العلم عندما كان في السودان من ٩٣ لي ٩٦ كان يعتبر في منفي اختياري وليس له نشاط غير التجارة واصلا كان قادم من افغانستان بعد هزيمة السوفيت ووقتها كان مدعوم من كل العرب بالاضافة الي أمريكا ،،وعاد بطل حرب ،،ولكن دولهم خافت منهم ولم تستوعبهم فقررت التخلص منهم.

📌لماذا لم يطالب بتعويضات ضرب مصنع الشفاء للدواء ،،بحجة انه يصنع أسلحة كيماوية… ؟؟؟

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