فيسبوك
قناة العربية تقوم بتغيير طاقم تشغيل صفحتها في السودان على فيسبوك
#أخيرا
خبر مفرح
بعد انتقادات حادة قناة العربية تقوم بتغيير طاقم تشغيل صفحتها على الفيس بوك ، الادمنز المثير للجدل امين موسى كان مسخر القناة لصالح صديقته المفضلة حنان حسن عضو حزب المؤتمر السوداني يقوم بنشر روتينها وتحركاتها ، بالإضافة إلى المحتوى الذي يشوه صورة المجتمع السوداني ،
الآن الصفحة تسير في الإتجاه الصحيح بعد ضم كوكبة من الإعلاميين المميزين والمشهود لهم بالكفاءة والخبر والحيوية .
بإذن الله السودان سيتعافى من تخريب الاقلية القحتيه المنبوذة.
#السودان
#تسريح_الناشطين
Basher Yagoub