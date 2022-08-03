قناة العربية تقوم بتغيير طاقم تشغيل صفحتها في السودان على فيسبوك





#أخيرا

خبر مفرح

بعد انتقادات حادة قناة العربية تقوم بتغيير طاقم تشغيل صفحتها على الفيس بوك ، الادمنز المثير للجدل امين موسى كان مسخر القناة لصالح صديقته المفضلة حنان حسن عضو حزب المؤتمر السوداني يقوم بنشر روتينها وتحركاتها ، بالإضافة إلى المحتوى الذي يشوه صورة المجتمع السوداني ،

الآن الصفحة تسير في الإتجاه الصحيح بعد ضم كوكبة من الإعلاميين المميزين والمشهود لهم بالكفاءة والخبر والحيوية .

بإذن الله السودان سيتعافى من تخريب الاقلية القحتيه المنبوذة.

#السودان

#تسريح_الناشطين

Basher Yagoub