محمد: أبرار قبل ترحيلها.. أرجو التعامل معها بكل لطف وان تعرف أين الخطأ فقط. ❤️





أبرار قبل ترحيلها

أرجو التعامل معها بكل لطف وان تعرف أين الخطأ فقط. ❤️

من داخل قسم الكلاكلة اللفة #المتهمة بالاساءة لشعب الدناقلة #أبرار_امير بعد القبض عليها صباح اليوم ، ورغم من المحاولات الحثيثة من بعض منتسبي الجهات التنفيذية في عرقلة تحقيق العدالة وارسال المتهمة لدائرة اختصاص البلاغ بالبرقيق ، إلا ان جهود اللجنة استطاعت أن تنتزع الحقوق من جديد ، وهم الان في طريقهم للولاية الشمالية لتكملة اجراءات البلاغ ، وحتى نرسل رسالة اخري للجميع بأننا لا نقصد التشفي وافقت اللجنة بأن يكون والد المتهمة مع التيم الذي ينقل المتهمة لدائرة اختصاص البلاغ .

اهلنا بدنقلا والبرقيق وكل الامكان التي سوف تمر بها #المتهمة نرجو منكم جميعا التحلى بالصبر والتعامل معها ووالدها بطيبة وتسامح اهل الشمال ، وان نجعل القانون ياخذ مجراها ، لاننا في مرحلة ارسال رسالة للجميع بان الحق ابلج ، #والعفو عند المقدرة ان اردنا ذلك .

ناس البت طفلة اذا كانت طفلة من الطبيعي ان تتحول القضية لشرطة الاحداث وبما ان الامر اصبح الان امام النيابة فاذا القضية موجهة ضد شخص عاقل بالغ يجرم على كل فعل يقوم به .

Dr-Mohamed Khatmi