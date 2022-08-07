داليا الياس: تورطت فى ما تصورته علاقة عاطفية جداً مع الأسمر (أحمد زكي)





#مراهقة_وأفتخر

عندما كنت صبية شغفت ب(رجل المستحيل) حد الوله… ونسجت معه فى خيالى حكاية غرام متفردة….ثم إختلفت معه وتخاصمنا وعاقبته بالهجران حين علمت أنه يخوننى مع زميلته (الشلابة) (منى توفيق ) ومالبثت أن نسيته!!🙄

بعدها تورطت فى ما تصورته علاقة عاطفية جداً مع الأسمر (أحمد زكى)…ومت من الغيرة مئات المرات وأنا أرى (رغدة) (لاصقة) إلى جواره فى معظم الأفلام فلم أطق معه صبراً وإتهمته أنه من السلبية والبرود بمكان وإن ظل كغصة نائحة فى القلب حتى الآن !!😢

ويوماً…تعلق قلبى بالقيصر (كاظم الساهر )ولا يزال…وكلما رأيته إمتلأ قلبى مهابة وجلال وعاودنى الحنين لأيام خلت…!!😔

وظل ( شاروخان) يلازم وجدانى بحكاياته الغير منطقية المنسوجة بالأهازيج والإستعراض فى كل المراحل دون كلل.😍

الآن…أتابع صاحب المركز الأول بلا منازع ( محمد رمضان) بأعجاب وإنبهار لاعلاقة له بالعمر ولا الظروف.💚

ولكم أن تعلموا أن مشاعرنا المراهقة الضاجة بالولع والإندهاش تلك ، تكون صادقة وعفوية جداً ….ولا علاقة لها بأخلاقنا وسلوكنا ومبادئنا.

ولا تتعارض حتى مع تفاصيلنا الشخصية ووضعنا الإجتماعى…

وإن كان لزاماً على نضجنا العاطفى وفق العرف أن يقودنا نحو الإستقرار رغم أنه فى الغالب نضج بارد!!!

لهذا أحرص أيما حرص على تجديد دماء عشقى لهذا الرجل الأبنوسى الذى يخصنى وكسر حاجز الرتابة والملل بكل النزق الذى بأعماقى… بالقصائد والخواطر والأغانى وجنون الحياة لأجدد دماء السكن والرحمة والمودة❤️❤️❤️

وتجدونى – مهما تقدم العمر- متشبثة دائماً تلك الصبية المراهقة بأعماقى حتى أستدفئ بمشاعرها النبيلة البريئة مهما إتهمنى الآخرون بأنى ( متجوهلة) 🤩

داليا الياس