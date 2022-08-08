هل بفتكر وجدي أن السودان دا عبارة عن قحت فقط.. فيديو





وجدي صالح سوف يدق أخر مسمار في نعش الحرية والتغيير —-

هذا الرجل يُصر علي الإقصاء والخطاب العدائي بطريقة غريبة لم ينسي أن هذه اللغة أوردته مورد الهلاك من قبل ..



من أوصي وجدي صالح وبقية ( نفرات ) البعثين بتفكيك السودان طوبة طوبة لم يفلحوا لأن للسودان رجال وطنييين لم يسمحوا بتمرير هذا المخطط …

هل بفتكر وجدي أن السودان دا عبارة عن قحت فقط لماذا كلما لاح صباح وفاق جديد للشعب وخروج من هذا المنعطف الخطير يِصر وجدي صالح كسر الوفاق والإتفاق ماذا يريد وجدي ؟؟؟؟

عائشة الماجدي