جهود حميدتي وتنسيقه مع اليساريين لحكم السودان





تؤكد ” سري للغاية نيوز ” أن محمد حمدان دقلو ( حميدتي ) يسعى بقوة هذه الأيام للسيطرة على الحكم بالسودان ، في تأكيد لما نشرته ” سري للغاية نيوز ” عدة مرات سابقاً.

وتؤكد ” سري للغاية نيوز ” أن حميدتي صرح برغبته في حكم السودان للرئيس التشادي وطلب منه دعمه وتأييده لخطوته القادمة هذه في زيارته الاخيرة لانجمينا .

ولتحقيق هذه الغاية قام بتمويل نشاط ما يُسمى ” هيئة محامي الطوارئ ” وهي تنظيم يساري وأحد الواجهات السرية للحزب الشيوعي . وينوب عنه في تنسيق الدعم شقيقه عبدالرحيم الذي بذل أموالاً ضخمة لهيئة محامي الطوارئ لتتمكن من عقد مؤتمرها الجاري بقاعة نقابة المحامين ، والذي استقطبوا له عدد من قيادات ما يُسمى لجان المقاومة وجماعة ما يِسمى أربعة طويلة .

من ناحية أخرى يبذل أحد قيادات استخبارات الدعم السريع ، الضابط ( م ) جهوداً حثيثة منذ أيام لإقناع احزاب سياسية وقوى اجتماعية للانضمام لمؤتمر الهيئة الجاري الآن بقاعة نقابة المحامين . ويهدف المؤتمر لإخراج وثيقة دستورية تحدد كل المسار السياسي للمرحلة المقبلة ، وتكوين حكومة من شخصيات يسارية لضمان استمرارية المسار العلماني/ الغربي في حكم السودان.

والأهم بالنسبة للقوى اليسارية قطع الطريق على مبادرة الشيخ ود بدر التي أزعجهم ما لقيته من دعم وتأييد واسع من قوى وأحزاب ذات وزن عبر اخراج هذه الوثيقة الدستورية .

وعلمت ” سري للغاية نيوز ” أن الحزب الشيوعي وأحزاب ( أربعة طويلة ) تدعم إخراج الوثيقة الدستورية ، ووعدت بحشد الدعم الغربي لها ، لإخراج العسكر من المعادلة السياسية جملة واحدة .

وعلم هذا الموقع أن الأحزاب اليسارية وعدت عبدالرحيم دقلو بدعم توجه شقيقه حميدتي لاستلام الحكم بشرط تمكينهم من تحقيق برامجهم ، والتزم عبدالرحيم بالموافقة على شروطهم ، و أفادهم أن حميدتي موافق عليها .

♦️سري للغاية نيوز

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8 أغسطس 2022