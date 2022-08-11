أم وضاح تكتب: 📌يادكتورة مريم ولماذا كانت بيعة الامام ؟؟





♦️متي يقتنع بعض اهل السياسه في #السودان أنهم محتاجون لتعاطي حبوب منع الاستهبال والخجل وأنهم لابد أن يدركوا حقيقة تصريحاتهم المخجله والمضحكه ألتي لاتفوت علي فطنة الشارع السوداني وأخر هذه التصريحات المحيره جاءت علي لسان القياديه بحزب الأمه مريم الصادق التي حاولت التقليل من شأن مبادرة الخليفه الطيب الجد ووصفتها بالتغول علي دور الاحزاب السياسيه التي يفترض ان تكون علي حد حديثها هي صاحبة الرؤيه السياسيه وأن دور الطرق الصوفيه والإدارات الاهليه ينبغي ان ينحصر في الرعايه والمباركه الخ…من اسطوانه ظلت ترددها قحت في الأونه الأخيره ونست الدكتوره مريم الصادق أن والدها الامام الراحل الصادق المهدي نفسه عندما أراد منع الانقسام داخل حزبه لجأ لاخذ البيعه الدينيه وأصبح إمامًا للانصار وليس رئيسا لحزب الامه فقط لانه كان يعلم وبذكاءه السياسي أن الظلال الدينيه وبعدها ستخدم خطه السياسي وزعامته للحزب !!فكيف تنكر مريم عليه الخليفه الطيب الجد ممارسة السياسه وقد مارسها والدها وهو يعتمر طاقية الإمامه

ومريم نفسها لم نسمع لها رفض للمبادرات التي ترعاها الطرق #الصوفية وصمتت إبان مبادرة الشيخ الياقوت تلك المبادره التي قدمت ايام رئاسة الدكتور عبدالله #حمدوك لمجلس الوزراء فما الذي تغير من الامس الي اليوم وذات الارض التي يقف عليها الشيخ الياقوت يقف عليها الخليفه الطيب الجد

الدايره أقوله أن مريم وغيرها من بعض قيادي الأحزاب يريدون أن يكونوا أوصياء علي الشعب السوداني المعلم ويفترضون فيه عدم الدرايه والمعرفه بمصلحته وأختياراته وكانهم يريدون أن يزورواالخقائق والتاريخ شاهد أن الاحزاب السياسيه هي السبب في كل ماوصلنا إليه بل بعضها كان يقف وراء الانقلابات العسكريه أو محرضاً عليها لتنهي حالة الفوضي السياسيه والتناحر الغير عقلاني بينها وبالتالي ولان المجرب لايجرب من حق الشعب السوداني أن يتلمس رؤيً سياسيه بعيده عن الاحزاب في محاوله للبحث عن مخارج طوارئ للازمه السودانيه

أما إن كانت مريم تتخيل أنها ستقلل من شأن مبادرة الخليفه الطيب الجد بهذا التبرير فلتعلم أنه تبرير فطير ومردود عليها

كلمه عزيزه

ويتواصل مسلسل الاستهبال السياسي والوزيرة بثينه دينار عن الحركه الشعبيه تقدم استقالتها بعد الخلاف الكبير الذي ضرب الحركه لتنقسم مابين عرمان وعقار وتبرر استقالتها بانها انحازت للثوره وهذه السيده ظلت وزيره حتي بعد قرارات اكتوبر ولم تبارح مقعدها والان تتمسك بتلابيب الثوره المجني عليها والمسروقة جهارا نهارا

كلمه أعز

أجمعوا هؤلاء الساسه في قاعه واعرضوا عليهم في شاشه كبير مشهد سودانييين انقطع بهم الطريق واعترضتهم السيول وهم يصارعون للخروج من أجل الحياه هذا المشهد البائيس يحدث ونحن في الالفيه التالته ثم أسألوهم علي مقاعد تتصارعون

-أم وضاح