



ماهى الفائدة المرجوة من كونك تخطط وتدبر عشان ترجع من السفر بدون علم والدتك وتهجمها وتوقف قلبها وتعرضها لى خطر الذبحة ولا الجلطة ولا كومة السكرى ولا إرتفاع ضغط الدم؟!

وين البر فى الموضوع ده؟!

وين السعادة الغامرة الحققتها ليها؟!

مالو كان كلمتها بى جيتك وخليتها تستمتع باللهفة والتحضير والخبيز والنظافة والترقب على أمل عودتك الميمونة؟!!

ثم تصوير البشتنة دى لى شنو وعرضو على السوشل ميديا مهما كان شكل ردة الفعل؟!!

يعنى لما أمك تقع فى الواطة عشان فاجأتها بى جيتك ليه بتصر تعرض لينا المحتوى السخيف ده… عشان نحن نعمل شنو مثلاً؟!

مؤسف إننا بقينا منافقين وبتاعين شوو حتى فى علاقتنا بأهلنا… بنستغل عاطفة أمهاتنا عشان نعمل تريند…بنغامر بى صحتهم عشان نضحك وننبسط… وبننتهك خصوصية محارمنا بى روحنا!!!!

غايتو محن تمحن!!!

داليا الياس