فولكر عايز السودان يتفرتق عشان يحقق البند السابع بتدخل الأمم المتحدة!!





يعني إنتو كنتو متوقعين حضور #فولكر ولا كيف؟

الزول دا جاي بي فهم فرق تسُد وهي سياسة الإنجليز والبريطانين المعهوده!! فولكر عندو مشروع زيو وزي #الطيب #الجد_بمبادرة_نداء_اهل_السودان فولكر عايز السودان يتفرتق عشان يحقق #البند_السابع بتدخل الأمم المتحده!! زي ماعمل في #العراق و #افغانستان و #سوريا #اليمن #ليبيا،، الطيب الجد همو كيف السودان #يتوحد والفترة الإنتقاليه تنتهي بي #سلام وصولاً #للانتخابات،، مستحيل أفكار فولكر تتلاقى مع افكار زي أفكار #مبادرة_ام_ضو_مبان

فنحن كشباب وشابات سودانيين مهمتنا كيف نقاوم المشروع بتاع فولكر دا،، ونكون ع قدر التحدي لآخر نفس!!

إذا كان #فولكر كممثل #للأمم_المتحده صادقاً في سعيه ونواياه وحريص لإستقرار #السودان لكان حضوراً بقاعة الصداقه قبل حضور الطيب جد نفسه!! #فولكر لايريد إتفاقً للقوى السياسية ولايريد أن يضع حدً لهذه الأزمه #من صميم عمل فولكر هو إيجاد وسيلة لشراكة أو تعين للمدنين المعروفين بقوى الحريه والتغير لأنها تتبنى مشروع فولكر وتدعم توجهاته حول الدوله المدنيه العلمانيه وهذا جانب مجهول لدى الكثيرين!!

تبيان توفيق ❤️

