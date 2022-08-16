من المفارقات ان تجد شبس البطاطس في السودان مستوردة من سلطنة عمان





من المفارقات والأشياء الغريبة في عالم الاستثمار في السودان..

ان تجد شبس البطاطس مستوردة من سلطنة عمان……!!

– في مقولة يرددها السودانيين.. البطاطس المزروع في السودان مابينفع شبس عشان نسبة النشويات عالية……!!!

طيب ليه ماسألنا أنفسنا وعشان نصحح المعلومة من باب التثقيف والعلم بالشي…

المهم طبعا أنواع البطاطس كتيرة جدا أكثر من 15 صنف…

البيتم استخدمها في تصنيع البطاطس الشبس والشبس المجمد اسمه روزيتا زي ماهو موضح في الصورة لونو أحمر…..

يبقي علينا بالتطوير لأنو استهلاك شبس البطاطس عالى جدا في السودان..

ما أظن في مصانع كتيرة في السودان بتنج هذا النوع من الشبس.

معظم شبس البطاطس في الاسواق صناعة مصرية وسعودية والبحرين وسلطنة عمان والاردن في بعض الانواع يتجاوز سعرها 1000 الف جنيه…!!

طبعا مافي مزارع بيزرع هذا النوع مالم يتأكد من التسويق وعشان يطمئن لابد من تطبيق الزراعة التعاقدية في مثل هذه الاستثمارات…!!

ادخل أقرب سوبر ماركت لن تجد شبس البطاطس صناعة سودانية عدا شبس البركة وعلى ما أعتقد بيصنعوا من نشأ البطاطس….!!

Ahmed Akasha