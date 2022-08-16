صباح احمد: شعب عجيب ياخ تستاهلوا يحكمكم البرهان وحميدتي





#يحدث_في_الشارع_العام

ماشة على العربي. ركبت هايس.. بعد شوية اسمع ليك السواق:

عربي على ٦٠٠.. عربي على ٦٠٠

سألته ليه بي ٦٠٠؟!

_مزاج بس

*خلاص انا برضو مزاج ح ادفع ليك ٥٠٠ بس..

كلمة منه كلمة مني قال لي الناس دي كلها رضيانة تدفع ال٦٠٠ اشمعني انت.. قلت ليه على كيفهم.. انا بديك ٥٠٠..

قال لي انزلي.. قلت ليه مابنزل.. وما بدفع غير ٥٠٠ ولو ماعاجبك ودينا أقرب قسم شرطة

و..

_دي أنانية منكم..

_دة استغلال ياخ..

وهو يشيل ويكورك..

الاتنين الراكبين جنبه قدام بقوا يقولوا ليه اسكت خليها تتكلم ودي ماعندها موضوع

_ظاهر عليها شيوعية..

اتخيلوا بس!

لدرجة واحد منهم قال لي ما عارفة انه صوت المرأه عورة..

أسكت ليهو؟!

لا والله.. براي زهجانة..

طوالي ردحت ليه

_ انت فاهم الدين دة كيف؟!

_شايفني بغني! .

_ بغير في صوتي! ..

_ بعدين صوتي أكبر من من صوتك دا.. يعني ممكن صوتك يكون عورة اكتر من صوتي

و عرفت صوت المرأة عورة وما عرفت قصة المرأة القالت لسيدنا عمر قدام الناس بي أعلى صوت اتق الله يا عمر!

ولا عرفت بي المرا الربنا سمع شكواها من سابع سماء ونزلت فيها الآيات الأولى من سورة المجادلة؟!

و…قبلت ليك على الزول القال ليه ظاهر عليها شيوعية داك ماخليت ليه جنبة يقعد عليها ما فضل ليه الا يفتح الباب ويقع في الظلط وينهي حياته😅😅

غايتو ردحت زييين لا خليت حمدوك لا خليت أحزاب لا خليت لجان مقاومة لا خليت مبادرة نداء السودان

وفي النهاية:

_شعب عجيب ياخ

تستاهلوا يحكمكم البرهان وحميدتي

😅😅

وجات المساعدة.. لانه شوية كدة ٣ شباب ومعاهم بت احتجوا معاي وردموا السواق والزولين المعاه.. وقالوا ليه نحنا برضو ما بندفع غير ٥٠٠

والتمطر حصو

العبارة الأخيرة دي مني انا 😅😅

غايتو إن شاء الله الكاشف مايشوف البوست ده واوعكم تكلموه بيه لانه محذرني من المشاكل🤭

صباح احمد