المدن في الأغنية السودانية .. بكاء على الاطلال وتوثيق لأماكن الوجود





تحتل الأغنية السودانية حيزاً كبيراً في وجدان الشعب السوداني، أياً كان نوعها ومجالها ،عاطفية كانت، أو وطنية، أو كانت تتغنى المناطق والمدن والأمكنة فالأغنية السودانية توثيقها شمل جميع النواحي والمجالات، اذ عملت على تمتين النسيج الاجتماعي، سواء أكانت تتغنى في الوطن ككل، أو في ربوعه عبر التغزل في المدن والأرياف والبوادي.. فهي ترجمة لاحساس الشاعر والفنان والتعبير عن حبهم لتراب الوطن وأجزائه. وتحتوي المكتبة الغنائية في السودان أغنيات صادقة في حب الوطن ومناطقه المختلفة، كتب لها البقاء والخلود تتغنی عبر أجيال وراء أجيال.

*أم درمان

أم درمان تعد من المدن التي نالت حظا وافرا من التغني باسمها، من قِبل الشعراء والفنانين، وتحتل مساحة في قلوب كل السودانيين من المحبة لها، ويرجع ذلك إلى عراقتها الضاربة الجذور في القدم، اذ كانت في يوم من الأيام العاصمة القومية، فضلاً عن أنها تعد مدينة العلم والمعرفة وخلاوي تعليم القرآن كتاب الله، وهي التي جعلت أم درمان ملهمة للإبداع والمواهب وتربة خصبة للمبدعين والإبداع في جميع النواحي.

خرج من رحمها الأفذاذ في مجالات الأدب، والشعر، والفن، والثقافة، والموسيقى، أغنيات كثيرة كتبت وكان محورها مدينة أم درمان لكن أشهرها (أنا أم درمان) التي صاغ كلماتها الشاعر عبد الله محمد زين، وتغني بها عدد من الفنانين..

أنا أم درمان، أنا السودان

أنا الدر البزين بلدي

أنا البرعاك سلام وأمان

وانا البفديك يا ولدي

وأغنية أخرى أيضا عن أم درمان كتبها الشاعر عبد المنعم عبد الحي، وغناها عميد الفن أحمد المصطفى:

أنا أم درمان تأمل في ربوعي

أنا السودان تمثل في نجوعي

*الخرطوم

وكما امدرمان فقد صاغ الشعراء اغنيات كان محورها الخرطوم العاصمة وردت في أغنية (يا وطني) من كلمات الشاعر إبراهيم رجب، وغناها الراحل سيد خليفة:

يا الخرطوم يا العندي جمالك

جنة رضوان

طول عمري ما شفت مثالك

في أي مكان

*ود مدني

ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة تغنی لها المبدعون الأفذاذ أبناؤها الذين رضعوا من ثديها، وهذه المدينة قدمت قامات سامقة من المبدعين في بلادي،فضلا عن أنها كانت عاصمة البلاد في فترة من الفترات، في فترة الحكم الثنائي.

هذه المدينة العريقة تغنی لها عدد من أبنائها الفنانين، وأشهرهم الفنان محمد مسكين، والفنان العملاق محمد الأمين في أغنية (ود مدني) التي نظم كلماتها الشاعر الوطني خليل فرح وغناها الموسيقار محمد الأمين:

مالو أعياه النضال بدني

وروحي ليه مشتهية ود مدني

*القضارف

القضارف من مدن السودان المشهورة، ولها مساهمة كبيرة جدا في دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد الوطني، بخيرها الوفير الذي أطعم كل البيوت السودانية..ومن أشهر الأغنيات في قضارف سعد، أغنية (سمسم القضارف) التي تغنت بها عائشة الفلاتية:

يا سمسم القضارف

الزول صغير ما عارف

قليب الريد..الريد

كل ما هويتك شارف

*كسلا

كسلا من المدن الجميلة ذات الطبيعة الخلابة والجمال الساحر، وهذه المدينة ربما أكثر مدينة تنال اعجاب الشعراء و الفنانين بها، نسبة لجمال الطبيعة فيها، وأشهرهم الشاعر إسحاق الحلنقي، وما ذكرت كسلا إلا وذكر الحلنقي، وكذلك من أبنائها الشاعر عبد الوهاب هلاوي، وأبو آمنة حامد وحامد كسلا وغيرهم..ومن أشهر الأغنيات في كسلا وظل يرددها المستمعون في كل بقاع السودان، أغنية (كسلا) التي صاغ كلماتها الشاعر إسحاق الحلنقي وغناها الفنان التاج مكي:

حبيت عشانك كسلا

خليت دياري عشانك

عشقت أرض التاكا

الشاربة من ريحانك

كلمني قول لي فاكر ليالي القاش

لمن الحنين عاودني لعطفك الجياش

أيضا علي إبراهيم اللحو في أغنية الطير الخداري للحلنقي، ورد ذكر اسم كسلا(متجزأ من الأغنية):

يا حليل كسلا الوريفة

الشاربة من الطيبة ديمة

كم أسر فنان جمالها

خلا قلبو عليها غيمة

*بورتسودان

بورتسودان ثغر السودان الباسم، وتعد بوابة السودان الرئيسة، اشتهرت بحركة الموانئ البحرية والملاحة النهرية.

الأغنية المشهورة والمألوفة للجميع (بورتسودان)، غناها الفنان حيدر بورتسودان، وهو من أبناء المدينة، اسمه حيدر محمد عثمان والاسم الفني الذي اشتهر به هو حيدر بورتسودان..ونص الأغنية:

عروس البحر يا حورية

يا بورتسودان يا حنية

من قلبي تائه في حبك

أهدي سلامي وألف تحية…

*عطبرة

وتعد عطبرة من المدن العريقة التي عرفت بالنضال الوطني، وأنجبت الكثير من المبدعين أبرزهم الفنان الوطني المعروف الراحل حسن خليفة (العطبراوي) الذي كرس جهده الفني للغناء الوطني.ومن أغنياته (أنا عطبرة) للشاعر الحاج عبد الرحمن رحمه الله:

أنا عطبرة.. يا عطبرة

لم منك انبری سهم يجلجل

صوته لن يباع و يشتری

نحن الدروع لأرضنا

نحن الطليعة الساهرة

*بارا

بارا بشمال كردفان من المدن الجميلة، خرج منها (بلوم الغرب) الفنان عبد الرحمن عبد الله،و أحمد إبراهيم الطاهر، والراحل المشير عبد الرحمن سوار الدهب وغيرهم. تغنی الفنان د.عبد القادر سالم بأغنية ليمون بارا التي كتبها يوسف حسب الدائم..

*الدويم

الدويم من المدن والأمكنة التي لها رحيق وسحر، ولديها خصائص تميزها عن غيرها من المدن، أنشئ فيها معهد بخت الرضا، ثم تحول إلى جامعة بخت الرضا الحالية، وبها مقر المركز القومي للمناهج والبحث التربوي. ورد اسمها في أغنية للراحل علي إبراهيم اللحو في أغنية (ليالي) في مقطع يقول:

النسيم حمل لي جاب لي نغم حنين

ذكرني بسعودي وايامي في الدويم

*جبل مرة

وتعد منطقة جبل مرة من أجمل المناطق السياحية في السودان، وتتميز المنطقة بمناخ وطقس جميلين اشتهرت بإنتاج وزراعة الفواكه والخضروات، غنی الفنان خليل إسماعيل أغنية(جبل مرة) المشهورة، التي دخلت قلوب كل السودانيين، حيث وضع المستمع في الصورة وترك للمستمع عنان خياله يجول للتصور وإكمال اللوحة الجمالية:

لو شفت مرة جبل مرة

يعاودك حنين طول السنين

تتمنى تاني تزوره مرة

الخرطوم: محمد الأمين

صحيفة الحراك السياسي