



رواية.. (رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) للكاتب ياسين الشيخ

هي ليست قصة حب تحكى بل هي أسطورة يجب أن تُدرس، وقطعا هي أفضل من روايات قيس وليلى وروميو وجوليت وغيرها من روايات الحب الشهيرة، لأن قصتنا اكتملت بزواج كان يحتاج إلى معجزة حتى يكتمل وتحققت المعجزة..

الحلقة الأولى (ربنا بديك على قدر نيتك )

بخاري.. قطعا هو ليس الاسم الحقيقي لبطل القصة الأسطورية التي أود سردها ولكنها حروف من اسمه واسم والده وأمه وجده شكلت اسم بخاري بطل القصة..

بخاري ذلك الشاب الاسمر الجميل المهذب اخو الأخوان الذي نشأ في حارة قريبة منا بحارات الثورة بأمدرمان..

هو ابن واحد عند امه وله اختين أصبح يعولهم منذ الصغر بحكم وفاة والده وهو في الثانوية العامة..

في العام 2008 ترك بخاري الدراسة وتفرغ لتوفير حياة كريمة لأمه واخواته عبر قيادة سيارة “أمجاد” حصل عليها من ورث لوالده..

ظل يعافر لكسب لقمة العيش لأسرته في وقت كان الشباب في عمره يتسكعون لمعاكسة البنات (الماشة والجاية) في الطرقات واخر همهم المسؤولية..

تقلصت الأعباء والمسؤوليات قليلا عن حبيبنا بزواج شقيقاته واصبح في المنزل هو ووالدته فقط..

نسيت ان أحدثكم عن شخصية بخاري.. زول كتوم وغامض لدرجة تجعلك تمل من الجلوس معه.. مسكين “الغنماية تاكل عشاهو😂😂” خجول بطريقة مبالغ فيها.. ينتقي أصحابه مثل انتقائه لكلماته.. حساس لدرجة ان موقف بسيط قد يغير المود الخاص به لأيام وليالي..

كان لي الشرف الكبير حينما انتقاني بخاري واختارني صديق مقرب له.. كنا نتسامر ويحكي لي بكل براءة كل التفاصيل التي مرت به خلال يوم شاق مر عليه في قيادة الأمجاد..

في يوم كان يشكو لي بخاري من قلة المشاوير وضعف الدخل على الرغم من تفرغه الكامل للعمل في الأمجاد.. لندله انا وصديق بيننا على فكرة تراحيل طالبات الثانوي والجامعة في الحي الذي نسكن فيه.. وللامانة في ذلك الوقت كانت فكرة التراحيل صعبة جداً.. بحيث يمكن أن يدخل سواق الترحيل في اختبار عصيب من أولياء الأمور أشد صعوبة من اختبار عريس هذه الأيام والسؤال عنه وعن اهله😂😂 ومن ثم الموافقة له بترحيل أبنائهم وبناتهم إذا اجتاز الامتحان بعد السؤال عنه لفترة اقلاها اسبوع..

نقطة التحول وبداية الرواية كانت في قبوله من الأهالي بالحي كسواق ترحيل لطالبات برلومات في جامعة عريقة ومعروفة بعد اجتيازه للامتحان بتقدير جيد فقط على الرغم أخلاقه العالية التي لا خلاف حولها ولكن بعض أهالي الحي يعجبك ولو بقيت نبي لن تحصل معهم على العلامة الكاملة 😂😂😂😂)..

🖐️🖐️🖐️🖐️🖐️

موعدنا الحلقة الثانية.. ظهور بطلة الرواية وكيف تعرف عليها زولنا المسكين دا 😂😂😂

عنوان الحلقة الثانية (ظهور أميرة بطلة الرواية بتسخير رباني )

في امان الله ونلقاكم في حلقة بكرة بخير ان شاء الله 🤲🤲

#ياسين_الشيخ