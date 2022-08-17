تبيان توفيق❤️: حزب محلول ومُطارد ودورِه مصادره وقياداته داخل السجون وموارد أمواله مُجمدة





بكل شجاعه أقول ::

إذا كان المؤتمر الوطني وحركته هُم من صنعوا هذه المبادره من بعد إباده فهُم أحق بأن يُنظر لهم بمنظار الوعي السياسي وتوجيه الزاويه الحاده تجاههم فالعقل لايستطيع تجاوز الواقع الذي فرضته الظروف لذلك علينا أن نكون أكثر شجاعةً حول الردود المنطقيه والإجابات العميقه فهذا الحزب محلول ومُطارد ودورِه مصادره وقياداته داخل السجون وموارد أمواله مُجمده فلا نرى له نشاطً سياسياً واضح أو حركة تنظيميه مقروءه أو مسموعه ولا نعرف له موقع أو دار أو مقر أو عنوان أو هيكل أو ناطق أو قيادي واضح الصفه وفوق كل هذا هو متهم بأنه خلف مبادرة نداء أهل السودان التي اتسمت بالتنظيم والترتيب والعمل المتواصل مبادره إستطاعت أن تحبس الأنفاس وتفذوا القنوات والمنصات وتقود الرأي العام بطُرُق مختلفه منها ما أوصل وأصل لنبش سيرة المؤتمر الوطني وبروزها الثابت بكل كتابات السياسين والمحللين والناشطين والناشرين فلم يتبقى لهم شيء سوى أن يُلحقو إسمه (برضي الله عنه) لقد ظل إسم المؤتمر الوطني كشبح ثابت يُلاحق الكل دون فرز حتى إختلط الحابل بالنابل وكادت تتبلل ثياب السياسين!! أقنعوني!! بالمنطق

تبيان توفيق ❤️