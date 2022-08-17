نصيحة مني أنا تبيان توفيق لوزير الداخلية!!





✍️ مع أن غالبية الشعب قد سرهُ قراركم بإرجاع الشرطة المجتمعية لمزاولة عملها وسعِد بنشاطها خلال اليومين الماضيتين كما سًره خبركم المنشور الآن بعزمكم تنفيذ حملات على الجمبات والكافيهات البيئه الصالحه لمرتع الدعاره و المثليه وبيع المخدرات إلا أنني انصح بأن تكون هذه الحملات من غير إعلان مسبق لكي لا يتفاداها الهدف المقصود ويحترز منها فالمداهمه لاتاتي مع التنبيه!! والإخطار المسبق يُفشِلعا ويقلل من نتائج نجاحها،، هذا جانب أما النصيحه الثانيه فهي أن تتخذ إدارتكم مبدأ تجنُب النشر عن هذه الإداره (المجتمعيه) بالتحديد لأنها من أهم بنود المناكفه السياسيه للمجموعات التي تدعم التحرر والفوضى الخلاقه وتسعى لهدم العاده والتقليد وتنادي بإندثار السِتر والعفاف!! الصحيح أن يكون العمل بسريه وغير منشور ع الاقل في الوقت الحالي بظروفه الغير مقروءه بشكل مكتمل اتركو النشر بعد التنفيذ كخبر بُشرى لنحتفي به كشعب!! ينتظر من عينكم الساهره ويدكم الأمينه كل خير!!

إلى عنان المجد!! إلى عنان الأمن!! إلى عنان المجتمع الخالي من الرزيله!! إلى عنان الطُهر!! إلى عنان إبن السودان!!

تحياتي واحتراماتي

تبيان توفيق ❤️