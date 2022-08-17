(رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين).. الحلقة الثانية





رواية.. (رحلة حب من قصر في المهندسين إلى بيت الطين) للكاتب ياسين الشيخ

هي ليست قصة حب تحكى بل هي أسطورة يجب أن تُدرس، وقطعا هي أفضل من روايات قيس وليلى وروميو وجوليت وغيرها من روايات الحب الشهيرة، لأن قصتنا اكتملت بزواج كان يحتاج إلى معجزة حتى يكتمل وتحققت المعجزة..

الحلقة الثانية (ظهور أميرة بطلة الرواية بتسخير رباني )

اجتاز بخاري امتحان السؤال عنه بدرجة جيد ويستعد الان لمباشرة عمله الذي ينتظره ويتطلب منه الالتزام التام بموعد الترحيل ذهابا في الصباح الباكر وإيابا في أواخر النهار..

مع العلم بأن عمله الجديد أكثر حساسية من غيره كونه ترحيل لطالبات جدد بجامعة امدرمانية عريقة..

بخاري الان في انتظاره الامتحان الأصعب وهو كيفية التعامل مع زبائنه الجدد في ظل كمية الخجل التي تحيط به، خصوصا وأن ارتباكه ظهر واضحا حتى قبل أن يجلس على كابينة قيادة “امجاده” المبشتنة والتي تحتاج ل”كشب” وفرش جديد مع التزامه بتصليح المكيف إذا ما مازحته إحداهن من باب تلطيف الجو 😂😂😂.

الساعة الان تشير إلى منتصف الليل وما زلنا نتسامر انا وبخاري بعد أن ضربنا “صحن بوش” مظبط عند ابو سن وواصلنا النقاش والونسة داخل “امجاده” التي كان تحن على حال صاحبها بسبب ارتباكه الكبير من عمل جديد يتطلب منه التعامل بمرونة وبصرامة احيانا، خصوصاً وأنه سيتعامل مع شلة فتيات صغيرات يمكن لهن فعل أي شيء للضغط عليه من أجل تنفيذ مطالبهن في الخروج إلى مشاوير خارج اتفاق الترحيل..

ودعته بعد أن تأخر الليل وانا في انتظاري جامعة وهو في انتظاره أصعب يوم في حياته العملية كما يتوهم هو 😂😂

بسبب ارتباكه الكبير والواضح، ودعنا بعضنا وهو متسمر في عربته رافضاً النوم بحجة أنه يخاف أن يسرقه النوم ويفشل في التزامه الزمني مع أولياء الأمور في أول يوم عمل له..

نحن الآن في يوم الاحد وفي مطلع شهر ديسمبر البارد والساعة تشير إلى الخامسة والربع صباحاً تحركت “أمجاد” بخاري لتقف أمام أبواب المنازل مثلها مثل “كارو” اللبن في انتظار خروج كل أميرة من منزلها..

اكتمل عقد الاميرات وكان عددهم ستة أميرات وتحرك بخاري بمقعد ناقص وهو المقعد الذي بجواره بعد انسحاب الطالبة السابعة من الترحيل لأسباب مجهولة ولسر كبير يعلمه الله سنعرفه بعد قليل..

انتهى اليوم المرهق نفسيا بالنسبة لصديقنا بعد اعادته الاميرات الستة لمنازل ذويهم وهن في طمأنينة كبيرة بسبب الأدب الجم الذي يتمتع به بخاري..

في اليوم الثاني بدأ اول حديث بين بخاري وإحدى الاميرات التي أخبرته أن معهم صديقة تريد مرافقتهم في الترحيل وستلتزم بدفع كل الالتزامات بعد انسحاب صديقتهم السابعة لأسباب مجهولة كما ذكرنا.

بخاري الفكرة واعتذر للمتحدثة التي طرحت عليه الأمر، لأن المشكلة كانت تكمن في مكان سكنها البعيد تماما عن خط سير الترحيل، الطالبة الجديدة تسكن في حي المهندسين بأم درمان بينما تسكن بقية الطالبات بحارات الثورة الشنقيطي والنص والوادي.

بعد إلحاح من صاحبة الفكرة ومني انا قابلته بعد نهاية اليوم وافق بخاري واتفقنا أن يكون الشرط هو زيادة رسوم الترحيل الشهرية بالنسبة لها، لأن المشوار سيكون ابعد مع فوارق زمنية جديدة إذ يتطلب الأمر منه أن يصحى قبل ساعة ويتحرك قبل ساعة أيضا من مواعيده السابقة.

وافقت صاحبة الفكرة ووافقت الطالبة الجديدة وتحرك بخاري برفقة الطالبات اللاتي ضحين بالخروج قبل ساعة من مواعيدهم من أجل عيون صديقتهم الجديدة.

وصل بخاري اللوكيشن المحدد وكان وقتها تحديد اللوكيشن يعتمد على خبرتك بالشوارع وتركيزك الكبير مع حديث الطرف الآخر وهو يوصف لك مكانه..

صديقنا الان امام قصر بحي المهندسين الراقي في انتظار خروج الأميرة التي قادها القدر لأن تكون الطالبة السابعة بتسخير رباني كبير..

بعد دقائق خرجت من القصر أميرة فائقة الجمال وكان في انتظارها المقعد السابع وهو المقعد المجاور للسائق المغلوب على امره 😂😂😂..

وقبل أن تركب الأميرة حدثت مفاجأة لم تكن في الحسبان وكاد بسببها أن ينهي بخاري الاتفاق ويترك الترحيل في يومه الثاني وبلا عودة 😳😳😳..

هذه التفاصيل الهامة وغيرها ستكون حديث الحلقة القادمة والتي ستأتي بعنوان (الشفتنة ليست مقياس لخطف قلب أميرة الشلة)..

#ياسين_الشيخ